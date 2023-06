Nieuwe Jumbo in Middelkerke: zesde in West-Vlaanderen

Jumbo opent in Middelkerke de deuren van haar zesde winkel in West-Vlaanderen. De vestiging in Middelkerke, in de Oostendelaan 300C, zal elke dag open zijn van 8 tot 20 uur.

De gloednieuwe winkel heeft een totaaloppervlakte van 2.300 vierkante meter. In de nieuwe winkel gaat een team van 42 medewerkers aan de slag. “We zijn enorm verheugd met het resultaat”, stelt Jeroen De Meyer, filiaalmanager van Jumbo Middelkerke. Daarnaast hecht de keten veel belang aan een lokaal en Belgisch assortiment. Dat sluit aan bij hun doel, zo stelt Peter Isaac, directeur België van Jumbo: “Wij willen onze passie voor lekker én gezond eten delen met de inwoners van Middelkerke. Ook hier gaan we immers voor 100% tevreden klanten.”

Nog vacatures open

De 42 medewerkers van Jumbo Middelkerke kunnen nog wat extra collega’s gebruiken, zowel vol- als deeltijds. Wie nog op zoek is naar een job als winkelmedewerker of (assistent) teamleader bij de supermarkt kan de openstaande vacatures bekijken op de jobpagina van Jumbo Middelkerke.