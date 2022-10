Nieuwe horecazaak Prista op de Vismarkt in Kortrijk

Luften Douzmanova (59) en haar man Erol Douzmanov (60) verhuisden ruim dertig jaar geleden van Bulgarije naar Kortrijk. Samen hebben ze drie dochters: Elmira (34), Aygul (32) en Merline (17). “We voelen ons Kortrijkzaan”, glimlacht Luften. “We hebben hier altijd in de buurt gewoond. Ons eerste huis was in de Budastraat, op de hoek.”

Erol kon tijdens de coronaperiode eindelijk starten aan de renovatie. Het pand is namelijk al enkele jaren in handen van de familie, maar werd gebruikt als berging en opslagplaats voor pakketjes. Luften heeft 15 jaar gewerkt als zelfstandige koerierdienst.

“Het was echter altijd al de bedoeling om hier een horecazaak te starten. Twee weken geleden werd dat werkelijkheid. Er zijn mooie vooruitzichten met de verdere vernieuwing van de Leieboorden. Deze hoek zal meer gezien worden door de autoloze zone en wandelpaden. We gaan hier binnen enkele jaren een prachtig terras krijgen met zicht op de Leie en de bootjes”, vertelt Aygul. De naam Prista verwijst toepasselijk naar een haven in Bulgarije.

Alle kanten uit

Voorlopig helpt Merline over de middag haar mama in de zaak. “Ik vind het hier ook echt leuk om te werken en vaak mijn mama te zien. Vroeger moest ze vaak werken, dus het versterkt onze band.” Je kan in Prista terecht voor onder meer belegde broodjes, soep, stokbrood, pistolets, Diksmuidse boterkoeken, croissants, chocoladekoeken en hun eigen Bulgaarse honing.

In hun winkeltje kan je ook allerlei dranken en snacks kopen. Normaal gezien zal dochter Aygul volgend jaar het Pristateam vervoegen. “Vanaf dan wil ik ook kant-en-klare maaltijden en gezonde slaatjes aanbieden. We spelen ook met het idee om brunchmanden te voorzien. We hebben toch alle verse ingrediënten in huis, dus waarom niet? We kunnen met Prista eigenlijk nog alle kanten uit, maar ik geloof in de zaak”, besluit Aygul.