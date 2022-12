Nieuwe hoevewinkel voor Evelyne’s Zuivelhoeve

Evelyne Maes heeft haar nieuwe hoevewinkel in de Beverhoutstraat 31 in Oostkamp geopend. Evelyne’s Zuivelhoeve staat voor verse zuivelproducten, gemaakt van eigen melk van hun koeien op de boerderij. Alles wordt nog ambachtelijk en met veel liefde gemaakt.

Naast de winkel in de Beverhoutstraat is Evelyne’s Zuivelhoeve ook nog op vier markten terug te vinden. Op donderdag in Oostkamp, twee boerenmarkten in Gent en de boerenmarkt in Dilbeek.

Evelyne studeerde landbouw aan het LTI. Na haar zesde jaar ging ze één jaar naar Frankrijk om daar op een boerderij te werken waar ze hun melk verwerken tot kaas en verse zuivel. Daar heeft ze de passie voor het zelf maken van hoeveproducten te pakken gekregen. “Na mijn terugkeer nam ik het bedrijf van mijn ouders over, hier in de Berverhoutstraat en startte ik als 20-jarige een hoevewinkel in de schuur van de boerderij. Eerst met yoghurt, daarna chocomousse, en dan boter en ijs”, zegt Evelyne.

Ze is getrouwd met Brent Tilleman (27) die ook een boerderij runt in Lapscheure, Hof ter Caleshoek, waar het koppel woont. Samen hebben ze één dochter Eléah, die in februari twee jaar wordt.

Productieruimte

Door de constante groei aan hoeveproducten werd de oude winkel te klein en werd een volledig nieuwe winkel gebouwd naast hun bestaande winkel. “Door onze groei was het niet meer overzichtelijk. Het is nu veel aangenamer winkelen, alles is veel overzichtelijker uitgestald zowel voor de klant als voor ons. Tijdens de zomer willen we een uitgebreider assortiment schepijs aanbieden.”

Achter de winkel is er een productieruimte waar ze hun eigen hoeve producten produceren. “We maken yoghurt, drinkyoghurt, boter, room, melk, chocopasta, karnemelk, vanillepudding, chocomousse, rijstpudding, ijs, ijstaarten en nu tijdens de feestdagen ook ijskerstbuches”, vertelt Evelyne. Ook de aardappelen van haar echtgenoot en een assortiment kazen van collega-zuivelaars worden nu aangeboden in de nieuwe hoevewinkel.

(GST)