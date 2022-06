Nieuwe decoratiewinkel Charma geopend in Sint-Kruis

Langs de Maalsesteenweg 103 in Sint-Kruis heeft decoratie- en kunstwinkel Charma de deuren geopend. Het is het geesteskind van het kunstenaarskoppel Kristof Decuypere en Rossato Tro.

Tot enkele jaren geleden was kapper Johny Hilderson er actief, maar nu heeft het pand langs de Maalsesteenweg een heel andere functie. Kristof Decuypere en Rossato Tro openden er decoratiewinkel Charma.

“We zijn beiden al vele jaren actief als kunstenaar. Rossato schildert en ik maak sculpturen in metaal”, vertelt Kristof Decuypere. “We dromen er al een tijdje van om een eigen winkel te starten waar ook onze eigen kunst aan bod kan komen. Intussen hebben we net daarom al zo’n 2,5 jaar geleden het pand langs de Maalsesteenweg gekocht. Door corona was het niet echt het geschikte moment om van start te gaan.”

Gerestylde meubelen

Nu is dat moment dus wel gekomen. Kristof en Rossato hielden zaterdag 4 juni de grote opening van hun decoratiewinkel Charma. “Het is vooral Rossato die zich over de zaak zal ontfermen. Ik blijf nog mijn beroep in de bouwsector uitoefenen”, zegt Kristof.

Naast de kunstwerken van Kristof en Rossato kan je bij Charma ook terecht voor een selectie gerestylde meubelen. Dat zijn waardevolle meubelen die volledig hersteld, opgefrist en waar nodig ook geschilderd zijn. “Verder hebben we ook een uitgebreide collectie van zowel nieuwe als vintage decoratieartikelen. Een aantal stukken zou je ook wel antiek mogen noemen”, zegt Kristof.

Barok en rococo

“Het komt er vooral op neer dat het allemaal zaken zijn die we zelf graag zien, waar we zelf achter staan. Dat is dan vooral in de stijl van barok en rococo. We hebben trouwens ook een mooie collectie natuurstenen als decoratie voor in de woonkamer of in de vorm van sieraden. Denk maar aan mooie stukken in agaat of amethist.”

De winkel is op maandag, dinsdag en vrijdag open van 13 uur tot 18 uur. Op zaterdag van 10 uur tot 18 uur. Op donderdag enkel op afspraak. Woensdag en zondag zijn de sluitingsdagen. (PDV)