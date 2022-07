Nieuwe dagbladhandel De Plumme opent deuren in Varsenare

Sinds maart 2021 baat Nancy De Bruyne in Varsenare een dagbladhandel uit. ‘De Plumme’ is in die korte tijd uitgegroeid tot een begrip. Vanaf volgende week start ze ietwat verderop, in de Oude Dorpsweg, een nieuwe, grotere De Plumme op.

Tot in maart 2021 had Varsenare al geruime tijd geen dagbladhandel meer. Nancy De Bruyne startte dan in de Oude Dorpsweg ‘De Plumme’ op in een huurpand. Ondanks de wat beperkte ruimte werd het een schot in de roos.

“De naam verwijst naar de pluim waar mensen vroeger mee schreven. Maar we kozen meteen voor een ruim aanbod in de dagbladhandel”, zegt Nancy. “Men kon er terecht voor snoep- of pampertaarten, tal van persoonlijke cadeautjes voor feestjes allerhande, schoolgerei, ijs en een pakjes- en nieuwkuispunt. Voor heel wat van die zaken was er immers weinig aanbod in Varsenare”

“ Nu verhuis ik naar de Oude Dorpsweg 52b, beter bekend als het voormalige KBC-kantoor. Dan pand heb ik aangekocht. Het is veel ruimer en er is voldoende parkeerruimte voor de zaak. Maar hopelijk geraakt ook het huurpand snel verhuurd zodat de dorpskern weer bloeit! De ruimte lijkt me erg geschikt voor een trimsalon , supermarktje of een broodjeszaak. Maar voor mij was de tijd gekomen om door te groeien naar een eigen pand. Ik kan er het aanbod uitbreiden en er veel meer mijn ding doen.”

Ferme upgrade

“Naast het vroegere gamma komen er nu nog bloemen, ballonzuilen voor feestjes, een uitbreiding van het sierraadaanbod, nog meer aanbod in gepersonaliseerde T-shirts en nog meer pakjesdiensten bij. Eigenlijk is het een ferme upgrade van de vroegere winkel.”

Vandaag vrijdag wordt de winkel feestelijk geopend in aanwezigheid van het schepencollege en de vaste klanten. Vanaf dinsdag 2 augustus is de winkel dan officieel open.

(PA)