Nieuwe conceptstore Bloomies fleurt Rijselstraat in Menen op: “Renovatiewerken liepen vertraging op door zwaar zieke vriend”

Op vrijdag 31 maart, zaterdag 1 en zondag 2 april vindt het openingsweekend van conceptstore Bloomies in de Rijselstraat 66 in Menen plaats. James Van Mechelen wil van een bezoek aan zijn nieuwe bloemenzaak een echte belevenis maken.

Wie Bloomies binnenstapt komt haast ogen tekort. In het prachtig gerenoveerde pand is er aan eyecatchers geen gebrek: een groot torenuurwerk aan de oude bakstenen muur, een prachtige bloesemboom en – te midden van alle bloemenpracht – zelfs een zebra en een giraf. “Neen, ze zijn geen jachttrofeeën, ze stierven een natuurlijke dood in de zoo. Hier krijgen ze een tweede leven.”

James verkoopt vooral bloemen en planten, maar ook decoratiestukken, vazen, geurkaarsen en zelfs handtassen. “Ik heb een groot aanbod aan verse snijbloemen en ik maak ook bloemstukken. Rouwwerk is mijn specialiteit.”, zegt hij. “Kopen hoeft niet, je bent hier ook welkom om van een koffie of een drankje met tapas te genieten met loungemuziek op de achtergrond.”

Ook in zijn tuin toont hij trots een volgende blikvanger. “Toen we de wildernis opruimden, ontdekten we onder het klimop een prachtige oude muur. Vermoedelijk heeft die ooit nog toebehoord aan het klooster dat hierachter lag. Afbreken was ongetwijfeld de goedkoopste optie, maar ik koos er toch voor om de zwaar geteisterde muur te restaureren.”

Oreganum

James baatte 24 jaar lang bloemenzaak Oreganum in de Wevelgemstraat in Lauwe uit. Ook hield hij bijna 10 jaar café Pauline en Paulette open op Lauweplaats. “Toen ik afstudeerde als florist, waren er 13 bloemisten in Menen. Dus trok ik naar Lauwe. Maar na 24 jaar Oreganum wil ik vernieuwend zijn en mensen een belevenis bieden. Ik koos ervoor om een conceptstore te openen in deze mooie Rijselstraat.”

De renovatiewerken sleepten 2,5 jaar aan. “Dat het zo lang duurde komt deels door de coronapandemie, maar ook omdat mijn vriend Ryan zwaar ziek werd. Hij raakte verlamd en lag zelfs een tijdlang op sterven. Uiteindelijk evolueerde zijn toestand gunstig en konden we verder onze droom realiseren”, besluit James.

(CB)

Tijdens het openingsweekend is iedereen welkom vanaf 9 uur. Oreganum blijft nog open tot eind mei.