Nieuwe co-working hub in Kortrijk: “Calihub is een dynamische omgeving die ondernemers inspireert”

In een wereld waar de manier waarop we werken en ondernemen voortdurend evolueert, dient zich een opmerkelijke nieuwe speler aan in de zakelijke arena van Kortrijk. Calihub, opgericht door Emmanuel Claerbout en Gino Lippens, opent donderdag 16 november een nieuwe co-workingruimte op Pottelberg.

Kracht van connecties

Gelegen op de Pottelberg in Kortrijk, biedt Calihub ultramoderne werkplekken, vergaderruimtes, trainingsfaciliteiten en ontspanningsruimtes die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de moderne zakelijke wereld. “Calihub is niet zomaar een co-workingruimte, het is een dynamische omgeving die professionals en ondernemers inspireert om hun zakelijke ambities te verwezenlijken”, vertelt medeoprichter Emmanuel. “De flexibele mogelijkheden voor werkruimtes stellen professionals in staat om te gedijen, of ze nu een startup zijn die een accelerator nodig heeft om te groeien of gevestigde ondernemers die op zoek zijn naar een toplocatie om hun bedrijf te runnen.”

“Het is simpel, wie professioneel vooruit wil, moet ‘uit zijn kot komen’. Wij geloven sterk in de kracht van connecties” – Emmanuel Claerbout

Emmanuel benadrukt het belang van het creëren van kansen voor ondernemers om te netwerken en samen te werken. “Het is simpel, wie professioneel vooruit wil, moet ‘uit zijn kot komen’. Wij geloven sterk in de kracht van connecties tussen professionals alsook investeerders om groei te stimuleren.”

Oprichters Emmanuel Claerbout en Gino Lippens

Toegang tot Calimero investeringsgroep

Misschien wel de grootste troef van Calihub is de naadloze toegang tot de community van de Calimero investeringsgroep. Deze investeringsgroep, opgericht door Gino Lippens, participeert in KMO’s en ondersteunt hen op gebied van Finance, Marketing, HR & Office. Door gebruik te maken van Calihub treden de ondernemers toe tot deze Community en kunnen ze mee genieten van educatieve workshops, creatieve evenementen, cross-industrie samenwerking, het delen van marktonderzoek, mentorprogramma’s voor jonge ondernemers en investeerdersmatchmaking.

“Via Calihub toetreden tot deze investeringsgroep kan een enorme opportuniteit zijn voor professionals” – Gino Lippens

“Deze elementen stimuleren de groei, innovatie en samenwerking binnen de gemeenschap”, vertelt Gino Lippens, oprichter van Calimero Group. “De community rond onze investeringsgroep is gebaseerd op het geloof dat samenwerking en kennisdeling essentieel zijn voor het succes en de duurzaamheid van KMO’s. Via Calihub toetreden tot deze investeringsgroep kan een enorme opportuniteit zijn voor professionals die ambitieus zijn en vooruit willen.”

Momenteel is er een soft opening met gratis dagpassen beschikbaar, de officiële grote opening is gepland voor 16 november. Bovendien kunnen vroege aansluiters bij Calihub profiteren van een “Early Bird” korting van 5%.