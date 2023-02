Nieuwe ‘Brugge Awards’ moeten ondernemers in de kijker zetten

Op maandag 5 juni heeft in het Beurs, Meeting en Congres Centrum (BMCC) de eerste editie plaats van de Brugge Awards. Bedoeling van dit nieuwe initiatief, met awards in negen categorieën, is de Brugse ondernemers op een positieve manier in de kijker te zetten.

Voor de organisatie van deze Brugge Awards slaan Stad Brugge en Brugge.inc de handen in elkaar. Brugge.inc werd in november 2020 gelanceerd door Stad Brugge, Voka- Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen om de Brugse regio in binnen- en buitenland te profileren en promoten als een ijzersterke hub voor ondernemers en om mensen met ondernemersbloed maximaal kansen te bieden om hun ambities waar te maken.

Ondernemers in de verf

“Brugge heeft in alle sectoren toonaangevende bedrijven, handels- en horecazaken. Hoog tijd om dat iets meer in de verf te zetten”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys. “Met deze nieuwe Brugge Awards bekronen we jaarlijks negen ondernemingen en/of ondernemers in verschillende categorieën op basis van hun verwezenlijkingen en hun betekenis voor Brugge als bedrijvige en vooruitstrevende stad.”

Elke onderneming en/of ondernemer met een vestiging in Brugge kan zichzelf kandidaat stellen of kan door derden genomineerd worden voor een award.

Jury van experten

De negen categorieën zijn: Start-up, Tech scale-up, Onderneming van het jaar, Shoppingbeleving, Verrassende horeca, Flavourite Bruges, Nieuwbouw/renovatie, Green award en Brugs ambassadeur. Indien relevant kunnen deze nog aangevuld worden met een Lifetime Achievement Award.

De jury bestaat uit niet-Brugse deskundigen uit verschillende economische sectoren. Deze juryleden hebben affiniteit met de Brugse regio en zijn expert binnen een of meerdere van de verschillende award categorieën.

Award van Maud Bekaert

De laureaten worden op maandag 5 juni bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond in het BMCC, gepresenteerd door Rani Deconinck. Daar hoort ook een walking diner bij en DJ Sven Ornelis sluit de avond feestelijk af. De award zelf is van de hand van de Brugse letterkapster Maud Bekaert.