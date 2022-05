Nieuwe bloemenwinkel in Moorsele: “Ook de man mag eens binnenkomen”

Tot voor corona telde Moorsele nog twee bloemenwinkels, maar die sloten de afgelopen jaren de deuren. Bruno Bonte, die enkele jaren geleden de liefde in Moorsele vond, zag een gat in de markt. Hij start dit najaar een bloemenwinkel in de Kafhoek.

Bruno Bonte had al langer het idee om zelfstandig iets te proberen. “Toen ik uit Brussel naar hier verhuisde, was er al het idee om met een koffiebar te starten. Maar Moorsele zelf was iets te klein. Kortrijk bood als nabije stad wel kansen, maar om een of andere reden is het er nooit van gekomen. Ik heb altijd graag bloemen en planten gezien. En ik kocht ook heel regelmatig een boeketje voor mijn dame. En zo groeide het idee om iets met bloemen te doen.” Bruno en Ulla kenden een van de uitbaters van de gestopte bloemenwinkels vrij goed. “We gingen een paar keer praten over hoe je zo’n project opstart, waar je rekening mee moet houden, hoe je ervoor zorgt dat de rekening klopt… Zij waren alvast enthousiast.”

Scholing

“Ik heb een jaar volwassenenonderwijs gevolgd, maar dat was niet voldoende”, gaat Bruno verder. “Ik schoolde me bij door ateliers te volgen bij verschillende lesgevers en scholen. Zo ga ik binnenkort naar Londen, naar een driedaags opleiding tijdens de British Flowers Week. Ik vind het interessant om ideeën te krijgen, of het nu het samenstellen van kleuren betreft of de techniek van vlechten of verpakken.”

Als alles meevalt qua vergunningen, het leveren van materialen en dergelijke kan de winkel open in de periode september-oktober. “Ik wil er graag ook een extra toets aan geven. Het ecologische spreekt me sterk aan. Zo weinig mogelijk plastiek, werken met biobloemen, watergebruik en transport beperken… het zijn allemaal mogelijkheden waar ik verder over nadenk.”

“Nu gebeurt het regelmatig dat mevrouw de bloemen koopt, terwijl meneer in de wagen blijft zitten. Ik ga de uitdaging aan om ook de man uit te nodigen. Een kop koffie, de krant, of waarom niet, voor de bloemen en planten. We moeten niet alleen bloemen kopen voor iemand anders, ook voor onszelf zijn ze belangrijk. Veel mensen hebben dit aangevoeld tijdens de coronaperiode.”

Liefde, troost en gezelligheid, dat wil Bruno brengen met zijn bloemen, planten en boeketten. “We gaan voor een beperkt, seizoensgebonden, maar creatief en kleurrijk aanbod, met de juiste informatie. Mensen kunnen nu al bestellen, maar graag enkele dagen op voorhand. Ik werk nog vier vijfde. Bestellingen kunnen afgehaald worden op vrijdag of zaterdag.” (HV)

Info: www.bloemtiest.be