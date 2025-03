Nieuwe bedrijventerreinen raken snel ingevuld: “We hebben Oostkamp op de economische kaart gezet”

Burgemeester Jan de Keyser draagt al bijna 20 jaar de verantwoordelijkheid voor de economische ontwikkeling van Oostkamp. “In die tijd hebben we Oostkamp niet alleen op de economische kaart gezet, maar ook ruimte gecreëerd voor ondernemerschap. Oostkamp heeft zich ontwikkeld als een dynamische gemeente, waar bedrijven kunnen groeien en innoveren. Onze gemeente bruist van ondernemerschap”, zegt een trotse burgemeester.

Een belangrijke troef van Oostkamp is de strategische ligging nabij de E40 en E403, wat zorgt voor uitstekende bereikbaarheid en logistieke voordelen. Daarnaast heeft de gemeente sterk geïnvesteerd in bedrijventerreinen zoals Rodenbach en de verdere optimalisatie van bestaande zones. Deze inspanningen bieden ondernemingen de ruimte om zich te vestigen en uit te breiden in een goed uitgeruste en ondersteunende omgeving. Naast fysieke ruimte zet Oostkamp ook in op een ondernemersvriendelijk klimaat. De gemeente hanteert een vlot vergunningenbeleid, werkt nauw samen met organisaties zoals Unizo en Voka, en stimuleert netwerking en samenwerking tussen ondernemers. Er wordt geïnvesteerd in innovatieve en duurzame initiatieven om de lokale economie te versterken en toekomstbestendig te maken.

Rodenbach Zuid

WVI, gemeente Oostkamp en Global Estate Group hebben het bedrijventerrein Rodenbach Zuid vorig najaar geopend. Exact drie jaar geleden werd de eerste akte getekend en vandaag is het bijna zes hectare grote lokale bedrijventerrein uitverkocht. “Als gemeente spelen we een belangrijke rol in het versterken en stimuleren van onze lokale economie. We waren dan ook bijzonder verheugd dat we het bedrijventerrein officieel konden openen tijdens de Voka Open Bedrijvendag”, zegt burgemeester Jan de Keyser.

Met bijna drie hectare ruimte om te ondernemen, biedt Rodenbach Zuid plaats aan 19 lokale ondernemers. De meeste van hen zijn actief in de bouwsector, zoals elektriciteit, verwarming, sanitair, klimaatregeling en hernieuwbare energietechnieken, maar ook dak-, schrijn- en schilderwerken. “De snelle verkoop van de gronden is een mooi bewijs van de bruisende ondernemersdynamiek in onze gemeente”, getuigt burgemeester Jan de Keyser (cd&v team 80twintig) trots.

Het noordelijke deel van het bedrijventerrein wordt gerealiseerd door Global Estate Group, die in Oostkamp het kmo-park Zwarte Gat ontwikkelt. Deze bedrijfssite geniet een uitstekende ligging aan de rand van Brugge, vlakbij de E40 en diverse invalswegen. De gloednieuwe kmo-site zal 43 units omvatten, variërend van 332 tot 1.107 m², die zowel te koop als te huur worden aangeboden. De units zijn ideaal voor kleine en middelgrote ondernemingen die op zoek zijn naar een moderne en functionele werkruimte, waarbij sommige units ook kantoorruimtes omvatten. Dankzij de strategische ligging, hoogwaardige voorzieningen en flexibele indelingsmogelijkheden bieden deze units bedrijven een uitstekende kans om te groeien.

ontwikkeling in Ruddervoorde

De volgende stap in de economische ontwikkeling van Oostkamp is de realisatie van een nieuw lokaal bedrijventerrein in Ruddervoorde. Dit is echter een bijzonder complex traject, aangezien de bovenlokale randvoorwaarden recent zijn gewijzigd. De gemeente voert een intensieve dialoog met de betrokken overheden en stakeholders om dit project te kunnen realiseren. De beoogde locatie bevindt zich achter stortbetonbedrijf Delaere. Dit zou een belangrijke verkeerskundige verbetering betekenen, aangezien de betonmixers dan niet langer door de Sijslostraat hoeven te rijden. Bovendien ligt de site dicht bij de E403, wat een logistiek voordeel biedt. Maar de ambities voor de toekomst blijven hoog. Oostkamp blijft inzetten op een sterke economische structuur waarin ondernemerschap alle kansen krijgt. Met een visie op innovatie en duurzaamheid blijft de gemeente een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Het bestuur engageert zich om verder te investeren in infrastructuur en ondersteunende maatregelen, zodat ondernemers kunnen blijven groeien en bijdragen aan de welvaart van de regio.

“Ondernemers in Oostkamp kunnen rekenen op een lokaal bestuur dat met hen meedenkt en ondernemerschap actief ondersteunt. De gemeente gelooft in de kracht van ondernemerschap en ziet ruimte voor ondernemen als ruimte voor vooruitgang”, besluit de burgemeester.