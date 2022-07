Nieuwe bedrijf Rentus opgericht in Nieuwpoort: “We willen eigenaars ontzorgen”

In Nieuwpoort werd het nieuwe bedrijf Rentus opgericht. De oprichters Jean-Pierre Lebon (47) en Annelies Pylyser (41) willen eigenaars van woningen en appartementen ontzorgen bij de verhuur en de gasten in de watten leggen.

Rentus is een bedrijf gespecialiseerd in de full-service vakantieverhuur van woningen en appartementen. “Wij zijn ontstaan uit passie voor onroerend goed en de zin om verandering te brengen in de vakantie-verhuursector. Want nieuwe tijden vragen nieuwe methoden. Wij focussen ons op kortetermijnverblijven en een innovatieve aanpak waarbij wij eigenaars volledig ontzorgen bij de verhuring van hun vakantiewoning of appartement.”

“Wij bieden de vakantie-eigendommen aan op verschillende boekingsplatforms, zorgen voor de professionele schoonmaak, contactloze check-in/check-out service en 24/7 gastcommunicatie. Bovendien weten wij als geen ander onze gasten in de watten te leggen en een onvergetelijk verblijf te bezorgen, wat resulteert in betere reviews en meer boekingen”, zegt Jean-Pierre Lebon.

Meer rendement

Zijn echtgenote Annelies Pylyser vervolgt: “Rentus werd opgericht in mei 2022 en is een zusterbedrijf van Portus, een vaste waarde in Nieuwpoort en omgeving betreffende de verkoop van vastgoed. We kregen vaak de vraag van kopers om hen bij te staan in de verhuur van hun vakantie-eigendom.”

“Rentus werd dan ook opgericht met als doel eigenaars van vakantie eigendommen te ontzorgen en tegelijk meer rendement uit hun eigendom te halen. We werken op een eigentijdse en innovatieve manier waardoor we een optimale service kunnen garanderen aan onze klanten en gasten.”

“Daarnaast zijn wij vertrouwd met de nieuwste communicatie- en marketingtechnieken waardoor onze vakantie-eigendommen in het oog springen. Ook juridisch zijn we sterk dankzij onze notariële ervaring en ondersteunen we eigenaars in het hele verhaal. We hebben vertrouwen in wat we beloven, omdat we onze services jarenlang hebben getest op onze eigen vakantie-eigendommen.”

De verantwoordelijke medewerker die alles in goede banen zal leiden, is Jena Albrecht (28). (Peter Germonprez)