Nieuwe automatenshop O-tomat opent de deuren

Langs de Oude Bruggestraat 47 in Wingene kan je voortaan een gloednieuwe automatenshop vinden. Sandra Deproost (51) en Gilltumn Vanhauwaert (25) zijn de twee dames achter de automatenshop.

“Dit is onze vierde automatenschop in de regio”, vertelt Gilltumn. “De allereerste automatenshop kende zijn opstart in Tielt, op de parking van Eurobody. Al vlug volgde een automatenshop in Ruiselede en op de Hille in Zwevezele. Vanaf nu is de nieuwe, vierde automatenshop onder de naam O-tomat ook open in het centrum van Wingene. We keken al geruime tijd uit naar een zinvolle uitbreiding en de gemeente Wingene ligt praktisch op onze route. Toen we de kans kregen voor het leegstaand pand hebben we niet lang getwijfeld. Met de start in Wingene hebben we een hele strategie gedaan. We trekken dit door over alle automatenshops en we zijn één voor één de aanpassingen aan het doorvoeren. De keuze voor de naam O-tomat leek ons een toegankelijke naam en het is een knipoog naar onze heerlijke spaghettisaus die te koop aangeboden wordt. Naast de bereide spaghetti en saus is er ook aan aanbod aan bereide gerechten, drank, snoep en brood.”

Gebruiksvriendelijk

Dagelijks zijn de twee dames in de weer om de automaten goed gevuld te krijgen. “De voorraad kunnen wij vanop afstand monitoren, waardoor we dus kunnen bijhouden wat verkocht is of wat binnenkort niet meer vers is. Het is een drukke bedoening, maar we kregen de nodige hulp van enkele familieleden en enkele flexi-jobbers. Zonder hen zou het niet lukken. Het brood wordt door de bakker van dienst dagelijks aangevuld.”

“Met het touchscreen-systeem en het online platform hebben we een groot voordeel. We kunnen versheid en gebruiksvriendelijkheid beter garanderen wanneer er iets fout gaat. Telefonisch vanop afstand kunnen we veel oplossen. Tot op vandaag is onze spaghettisaus het best verkopend product. Het is een topper in ons gamma en ons eigen recept. We staan ook altijd open voor nieuwe samenwerkingen met nieuwe handelaars. Aardbeien, frambozen en kersen zijn op dit moment nog niet beschikbaar in de automatenshop in Wingene, maar dit zou welgekomen zijn.” (NS)