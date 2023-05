Nieuwe automatenshop ‘234 Food & More’ opent vrijdag in de Barakken in Menen

De Rijselstraat in de Barakken wordt commercieel opgewaardeerd met een ruime automatenshop die vrijdag de deuren opent. De winkel komt naast de beenhouwerij van Josué Deleu en Trien Yperman die ook de automatenshop gaan uitbaten.

“Het wordt een volledig geautomatiseerde shop waar wij onze eigen automaten plaatsen. We zijn echter een samenwerking aangegaan met verschillende andere lokale partners, die er ook hun automaat zullen plaatsen zodat we met een divers aanbod kunnen uitpakken”, zegt Trien.

De deelnemende handelaars zijn ‘Patisserie Vincent et fils’ voor brood en patisserie, ‘Bon Bon Ballon’ met een snoepautomaat en ‘Atelier Rosa’ met chocolade. “Natuurlijk vind je in onze eigen automaten van Charcuterie Josué Deleu charcuterie, salades, dagschotels, bereide maaltijden, tapas en dranken. Er komen ook lockers waar geplaatste bestellingen via onze webshop eenvoudig afgehaald kunnen worden. In het najaar verwelkomen we nog een partner die bloemen, groenten en fruit zal aanbieden via onze automatenshop.”

7 op 7

De winkel zal zeven dagen op zeven toegankelijk zijn en is elke dag geopend vanaf 5 uur ’s morgens tot 23 uur ’s avonds. Alleen betalingen via de kaart zijn mogelijk. De opening is voorzien op vrijdag 26 mei. Zo kan het grote publiek onmiddellijk kennis maken met het nieuwste concept op de populaire Sinksenbraderie op maandag 29 mei.