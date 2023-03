Nieuwe aanpak rond ‘wildgroei’ stoepborden zet kwaad bloed in Blankenberge: “Zonder mijn frietzak draai ik twintig procent minder omzet”

Enkele handelaars uit de Vissersstraat in Blankenberge staan op hun achterste poten na een bezoekje van de dienst Lokale Economie donderdag: de extra controles op het niet vergund plaatsen van stoepborden die een tijdje geleden werden aangekondigd, vielen er niet in goede aarde.

“Oké, die reclameborden ogen misschien niet altijd even fraai, maar ze zijn wel heel doeltreffend: mensen zien ze al van ver staan. Zonder mijn frietzak draai ik twintig procent minder omzet”, stelt Dirk Coryn van de Friet Revue. Ook voor Julie Cardinael van modeboetiek Mollie’s zijn die reclameborden onmisbaar. “Ze fleuren de straat op, en van zodra je ze weghaalt, komen er mensen voor je deur parkeren. Dan is je etalage helemáál niet meer zichtbaar. Bovendien wordt er hier zonder die borden ook veel sneller gereden”, zegt zij.

“Slordig en zorgt voor hinder”

Het stadsbestuur wil met de extra controles paal en perk stellen aan de wildgroei van stoepborden op het openbaar domein. “Dergelijke blikvangers worden vaak permanent gebruikt om handelszaken in de kijker te zetten, maar die permanente innames van het openbaar domein schieten dat doel net voorbij. Het oogt slordig en veroorzaakt hinder”, gaf burgemeester Björn Prasse (Open VLD) eerder al aan.

Geen overdaad meer

Alle lopende vergunningen zijn daarom nu ingetrokken. Handelszaken die dat wensen, kunnen wel een nieuwe aanvraag indienen. “De eerste aanvraag is ondertussen zelfs al goedgekeurd”, zegt Prasse. “Vroeger moest zo’n inname van openbaar domein trouwens altijd eerst aangevraagd worden, maar sinds corona werd hier wat lakser mee omgesprongen. En een stoepbord plaatsen mag voor alle duidelijkheid ook nog steeds hé. We willen alleen geen overdaad meer van dergelijke borden. De heer Coryn is een voorbeeld van hoe het níet moet.” Dat er vanuit de dienst Lokale Economie een nieuwsbrief werd verstuurd, spreken de handelaars tegen. “Hier is juist nul communicatie rond geweest”, aldus een boze Dirk Coryn.