Nieuwbouw bovenop restaurant Gastro Henri in Roeselare klaar voor gebruik: “Gericht op groepen die een vergadering willen combineren met een lekker menu”

Woensdagavond maakte een eerste groep gebruik van de nieuwbouw van Gastro Henri in Roeselare. Uitbaters Jonas Aernout en Céline Vansteenbrugge lieten op hun bestaande restaurant in de Gastro Henristraat een gloednieuw gedeelte bouwen. “Daarmee richten we ons op groepen die bijvoorbeeld een vergadering met een lekker menu willen combineren.”

Jonas Aernout en Céline Vansteenbrugge kondigden vorig jaar een dubbele uitbreiding aan. Het koppel verwachtte niet enkel een eerste kindje, maar planden ook een serieuze uitbreiding van hun zaak. In november 2022 werden Jonas en Céline de trotse ouders van dochter Félice, nu hebben ze opnieuw iets te vieren. “Woensdagavond maakte een eerste groep gebruik van onze nieuwbouw.”

Dat nieuwe gedeelte werd bovenop het bestaande deel gebouwd. “Dat gebeurde via houtskeletbouw. Terwijl alles vooraf gemaakt werd, duurde het slechts een tiental dagen om de nieuwbouw bovenop het restaurant te plaatsen.”

Vooraf afgesproken menu

Met de nieuwbouwgedeelte richt Gastro Henri zich op groepen en bedrijven. “We krijgen hier af en toe wel eens bedrijven over de vloer, maar die mensen zitten dan telkens tussen de andere gasten. Om te vergaderen is dat niet gemakkelijk. In het nieuwe gedeelte kan men een vergadering combineren met een vooraf afgesproken menu”, aldus Jonas.

Het nieuwe zaaltje kan zowel ’s middags als ’s avonds gebruikt worden. “We hebben er een eigen keuken en er is ook aangepaste vergaderapparatuur voorzien.”

Huwelijken en rouwmaaltijden

De uitbaters van Gastro Henri hopen ook heel wat pasgetrouwden te lokken. “KOERS, waar de huwelijken momenteel doorgaan, bevindt zich vlakbij. De voorbije jaren kregen we al eens families over de vloer die na de huwelijksceremonie iets kleins willen eten. Voortaan kunnen ze dat ook op een rustige manier boven ons restaurant. Ook voor kleine rouwmaaltijden kan het zaaltje gebruikt worden.” Het zaaltje biedt plaats voor 24 mensen.

Jonas en Céline blikken terug op een drukke periode. De combinatie van de nieuwbouw en het ouderschap maakte het niet altijd even gemakkelijk. “Gelukkig konden we rekenen op een heel sterk team. Dankzij onze medewerkers is alles gelukt en kunnen we nu met een nog grotere horecazaak de toekomst tegemoet.”