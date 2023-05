Nieuw trimsalon IJdelsnuitje is op zoek naar viervoeters

Wie nog op zoek is naar een hondentrimmer, kan een seintje geven aan Steffie Vermote. Op 6 mei opent ze officieel haar trimsalon in de Gitsestraat. Ze zette haar job als zorgkundige opzij om haar droom te kunnen waarmaken: een eigen salon voor viervoeters.

“Ik ben in 2021 gestopt als zorgkundige bij het Wit-Gele kruis”, steekt Steffie (27) van wal. Ik schreef me in bij Syntra West voor de eenjarige opleiding tot hondentrimmer. Vorig jaar studeerde ik af en ging ik op zoek gaan naar een locatie. Ik vond een geschikt huis in Kortemark, maar stond versteld van de hoge prijzen. Ik stelde mijn broer Kenny voor om samen een huis kopen. Het was als grap bedoeld, maar blijkbaar vond hij dat niet zo’n slecht idee. We besloten onze kans te wagen. Ik ben mijn broer Kenny heel erg dankbaar, want hij nam alle verbouwingswerken voor zijn rekening en toverde de garage van het huis om tot mijn eigen hondentrimsalon. Ik ben heel fier op zijn werk én op het resultaat.”

Oreo en Nacho

“Het zal geen groot nieuws zijn als ik vertel dat ik een groot hondenliefhebber ben. We hebben hier dan ook twee hondjes in huis: Oreo en Nacho. Daarom wou ik ook altijd graag een job die te maken heeft met dieren. Mijn schoonzus werkt in het dierenasiel van Brugge, maar het doet me hartzeer te zien hoeveel dieren daar terechtkomen. Zo’n job zou niks voor mij zijn. Toen ik met het idee van hondentrimmer afkwam, dacht iedereen dat het één of ander zot idee van mij was, maak kijk waar ik nu sta. Op 6 mei gaat mijn salon officieel open. Wie nog een goed plekje zoekt om zijn of haar hond te laten verzorgen, kan me steeds een seintje geven. Ik werk uitsluitend op afspraak”, besluit Steffie. (JDK)

Meer info: www.ijdelsnuitje.be of via 0471 29 42 18.