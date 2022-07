Nieuw trainingscentrum in Koekelare lonkt naar paardenliefhebbers: “Waar paard het moeilijk mee heeft, speel ik op in”

Ben je op zoek naar jouw eerste sport of naar een nieuwe uitdaging? Heb je interesse in paarden en hou je van paarden? Dan hebben we goed nieuws, want Jelle Peeters (20) opende een gloednieuw paardentrainingscentrum en stallencomplex aan de Provinciebaan 31.

Jelle Peeters (20) is afkomstig van Mechelen maar woont sinds drie jaar in Oostkamp, waar zijn ouders een bakkerij runnen.

“Mijn liefde voor de paarden is begonnen bij Steffie, een nichtje van mijn mama. Zij had een paard en ik mocht samen met een ritje maken. En mijn mama zag dat ik dat wel gaaf vond en stelde voor om bij ons in de buurt rijlessen te gaan volgen, heb ik ook enkele ponykampen gedaan en zo is het begonnen”, opent Jelle Peeters.

Toekomst

De jonge paardeninstructeur spreekt niet alleen vol passie over paarden, hij is er ook stellig van overtuigd dat hij de paardenliefhebbers uit Koekelare en ruime regio, heel wat kan bijbrengen.

“We hebben heel lang uitgekeken naar een geschikte locatie om te huren of te kopen, en kwamen uiteindelijk hier terecht. Het is een unieke kans om mijn droom als zelfstandige te realiseren. Hier kan ik paarden zadelmak maken, beschikken we over een grote binnenpiste van 20 bij 60 meter, zijn er 17 stallen waaronder enkele van 3,5 bij 3,5 en nieuwe van 4,5 op 4,5 meter.”

“Daarnaast hebben we vijf weiden waar we paarden kunnen laten grazen en waar we ook winterpaddocs gaan bijbouwen, zodat de hoeven van de paarden wanneer de grond te droog wordt, niet stuk gaan. Daarnaast is er ook een solarium voor de paarden, zodat ze in de winter als ze gezweet hebben vlugger weer droog zijn en minder vlug ziek worden.”

Nu al staat een drietal paarden op stal en komt er binnenkort nog een tweetal bij. “Waar het paard het moeilijk mee heeft, daar speel ik op in en voor de prijs moet de paardenliefhebber het zeker niet laten, want tegen 600 euro per maand kunnen ze hier een paard stallen en wordt het getraind.”

(EV)