Maaike Houthoofd heeft jaren ervaring als marketeer, maar haar passie ligt bij het stylen van interieurs. Dat doet ze in bijberoep en ze opende onlangs een nieuw showroomconcept/webshop Roots 33 in Hooglede. Ze combineert graag oud met nieuw en houdt van uitdagende interieurs.

“Ik heb altijd een liefde gehad voor originele decoratie-objecten, antieke interieurs en objecten waar ik zelf nog een creatieve twist kan aan geven”, vertelt Maaike Houthoofd (33) van Roots 33. “Daaruit is dan ook Roots 33 gegroeid. Ik wil aantonen hoe oude met nieuwe stijlen combineren extra vibes kan geven aan een interieur. Klassiek, maar ook gedurfd. Zo kan je een oude kast nieuw leven inblazen en opnieuw een plaats doen vinden in onze moderne huizen. Het is net dat contrast met elkaar doen verzoenen dat ik ontzettend spannend vind.”

Graag creatief bezig

“Van zodra ik de schoolbanken had verlaten, leerde ik meteen met mijn handen werken en al snel begon ik zelf dingen te ontwerpen. Stap voor stap werd ik beter en pikte ik nieuwe kennis en vaardigheden op van mensen die in iets specifieks gespecialiseerd waren. Ik ben bijzonder graag creatief bezig en ik wil mensen kunnen inspireren met originele, unieke of handgemaakte interieurobjecten. Met Roots 33 wil ik een unieke beleving brengen die een buitengewone mix van objecten en woonstijlen combineert tot een in het oog springend en smaakvol geheel.”

Newbies, Oldies en Arties

“Maar ik ben ook heel vaak onderweg op zoek naar nieuwe originele objecten of naar iets dat ik een nieuw leven kan inblazen door het te herstellen of door er een creatieve twist aan te geven. Dat is dan ook wat ik graag wil brengen in mijn showroom en op mijn webshop.”

“In Roots 33 kan je zowel Newbies, Oldies en Arties vinden. Newbies zijn nieuwe interieurproducten die artiesten met de hand hebben gemaakt en die slechts in beperkte oplage worden verkocht. Oldies zijn antieke en tweedehandsobjecten die ik zelf herstel of restaureer naar hun originele staat, wat ik overigens ook op aanvraag doe. In mijn collectie Arties breng ik dan weer mijn eigen creaties of vorm ik interieurobjecten om tot een ander object. Zo heb ik bijvoorbeeld van een oude geluidskoffer een nieuwe salontafel op wieltjes gemaakt of ik durf ook oude objecten om te vormen tot iets hip door creatief te zijn met verf en andere materialen.”

“Je kan hier echt een mix van heel veel zaken terugvinden en ik mik dan ook op een divers publiek. Ik probeer zowel industrieel, bohemien en design samen te brengen en een aanbod te brengen waar iedereen iets in kan vinden of waar ze net eens iets anders durven kiezen. Vaak denken mensen dat ze een bepaalde stijl hebben en gaan daardoor niet in andere stijlen zoeken. Maar neem het van mij aan, in een strak modern interieur kan een antiek object echt een extra vibe aan jouw ruimte geven. Ik hoop dat ik dat met Roots33 ook kan aantonen”, besluit Maaike. (RV)

De showroom kan je vinden in de Diksmuidesteenweg 17B2 en is van woensdag tot en met zaterdag geopend van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur. Voor Oldies en Arties is het ook mogelijk om op afspraak langs te komen. Je kan ook zaken online shoppen viawww.roots33.com.