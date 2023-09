Nieuw opleidingscentrum The Reef gebruikt virtual reality om mensen klaar te stomen voor job in blauwe economie

Bedrijven en organisaties kunnen voortaan in het gloednieuwe Training Lab Blue Energy ‘The Reef’ terecht in Oostende om werknemers klaar te stomen voor een job in de blauwe economie.

De offshore hernieuwbare energiesector en de blauwe economie evolueren op technologisch vlak razendsnel. Bedrijven vinden echter moeilijk mensen met het juiste profiel en de nodige competenties. Om in te spelen op de noden van bedrijven investeerde POM West-Vlaanderen in een nieuw opleidingscentrum. “De offshore hernieuwbare energiesector en bij uitbreiding de blauwe economie is voor West-Vlaanderen als kustprovincie heel belangrijk. De uitstroom aan opgeleide werkkrachten moet onze ondernemingen toelaten om de vele kansen en mogelijkheden maximaal te benutten”, zegt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.

“Hier leren werknemers vaardigheden aan en krijgen ze zicht op risico’s in het werkveld”

The Reef trekt resoluut de kaart van virtual reality en andere innovatieve technologieën die de studenten en cursisten onderdompelen in levensechte simulaties. “Het opleiden van mensen in het offshore werkveld ligt omwille van weersomstandigheden, toegankelijkheid en veiligheid niet altijd voor de hand”, vertelt Ruth Teerlinck, coördinator van The Reef. “Dankzij de innovatieve visualisatietechnieken van dit opleidingscentrum creëren we een gecontroleerde en veilige omgeving. Hier leren werknemers de nodige vaardigheden aan en krijgen ze zicht op de mogelijke risico’s in het werkveld.”

Meeslepend

The Reef – goed voor een investering van ruim 1,5 miljoen euro – is uitgerust met geavanceerde VR-headsets met onbeperkte bewegingsmogelijkheden. “Dit systeem dompelt gebruikers onder in een meeslepende digitale omgeving waar zij vrij kunnen rondlopen en interageren met virtuele inhoud”, somt Ruth Teerlynck op.

De exploitatie van het training lab ligt in handen van een consortium van vier opleidingsverstrekkers: UGent, VIVES, Howest en Syntra West. Deze unieke samenwerking moet garant staan voor een optimaal gebruik van het training lab binnen een brede waaier aan opleidingsniveaus. Ook bedrijven en andere kennisinstellingen kunnen het lab huren om er opleidingen te geven aan hun personeel of klanten.