Sinds een aantal maanden is er een nieuw online platform voor kortverblijven gelanceerd, te vinden op www.kortverblijven.be. Dat is gebeurd door de start-up Geriatro in samenwerking met de vzw Caritas West-Vlaanderen, Mintus en Motena.

“Via het platform kunnen ziekenhuizen, dokters, mantelzorgers en familie op een heel eenvoudige manier een tijdelijk verblijf aanvragen in de beschikbare woonzorgcentra in de buurt die ze verkiezen”, aldus gemeenteraadslid Pieter Billiet, directeur van Caritas.

“Geriatro is het platform intussen verder aan het ontwikkelen in nauw overleg met de ziekenhuizen en woonzorgcentra. Een kortverblijf biedt mensen, vooral senioren, tijdelijke opvang en verzorging in een woonzorgcentrum gedurende een bepaalde periode. Dit kan bijvoorbeeld na hospitalisatie of ziekte om vlot te kunnen herstellen, maar ook bij minder acute situaties, zoals een vakantieperiode van de mantelzorgers. Daarnaast kun je een kortverblijf aanvragen als proefperiode om te kijken of permanent wonen in een woonzorgcentrum de juiste keuze is. Een deel van de kost van een kortverblijf wordt terugbetaald.”

Op de foto v.l.n.r. Laurent Hostekint (Motena), Robert Winters (Geriatro) en Pieter Billiet (Caritas West).

