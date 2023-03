Nieuw netwerkevent voor Tieltse ondernemers in de steigers, met voordracht van Bart Verhaeghe

Eind april wordt een netwerkevent voor Tieltse ondernemers georganiseerd in de Europahal. Tijdens het ‘Tielt Business Event’ zullen lokale ondernemers in de bloemetjes gezet worden, terwijl er ook een voordracht van projectontwikkelaar Bart Verhaeghe op het programma staat.

Strikt genomen is het al de tweede keer dat het stadsbestuur een event organiseert voor ondernemers. Zo was er in 2017 ook al een bedrijfsbezoek met receptie. Al wordt het nu wel groter aangepakt. “Bij deze nieuwe editie ligt de focus op netwerken”, zegt schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V).

Voordracht Bart Verhaeghe

“Bedrijfsleiders zullen ervaringen kunnen delen en inzichten uitwisselen, terwijl ze zullen kunnen genieten van een voordracht van projectontwikkelaar en rasondernemer Bart Verhaeghe. Verder gaan we ook enkele lokale ondernemers die het voorbije jaar nationaal of internationaal bekroond werden of de lokale of nationale media haalden belonen met een beeldje van een Tieltse kunstenares.”

“In de komende jaren hopen we het Tielt Business Event trouwens te laten uitgroeien tot nieuwe ondernemersawards, met een verkiezing van de Starter van het jaar en de Ondernemer van het jaar. Al dient daar eerst nog een specifiek reglement en procedure voor uitgewerkt te worden.”