Nieuw modemerk zet als eerste in Vlaanderen exclusief in op maatpakken voor vrouwen

De missie van Johanna, het gedurfd nieuw modemerk van Heidi Vauterin en Tom Van Poucke, is duidelijk: vrouwen empoweren met op maat gemaakte pakken die niet alleen hun zelfvertrouwen vergroten, maar ook hun unieke persoonlijkheden weerspiegelen. Je vindt Johanna aan de Spoorwegstraat in Lauwe. Enkel op afspraak.

Het modelabel Johanna richt zich volledig op het creëren van op maat gemaakte pakken voor vrouwen, een primeur in Vlaanderen. “Johanna staat voor meer dan mode, we belichamen de waarden van transparantie, authenticiteit, tijdloze elegantie, moderne klasse en puurheid, gecombineerd met een sterke en gepassioneerde persoonlijke benadering”, zeggen oprichters Heidi Vauterin en Tom Van Poucke.

Tom, van Atelier Vic in de Leiestraat in Kortrijk, is altijd al gefascineerd door stoffen en maatwerk. Heidi heeft niet alleen oog voor esthetiek, maar ook de ervaring om mensen modieus te stylen. Samen vormen zij een krachtig team bij Johanna, waar hun expertise en visie samenkomen in elk maatpak dat ze creëren.

Heidi Vauterin en Tom Van Poucke. © Johanna

“Bij Johanna draait het niet alleen om wat je draagt. Onze ontwerpen zijn meer dan alleen kleding; ze belichamen jouw essentie, jouw visie, jouw unieke kracht en persoonlijkheid. Elk pak dat we maken, van stofkeuze tot de perfecte pasvorm, is ontworpen voor vrouwen die weten wie ze zijn en dat zelfverzekerd willen laten zien.”

“Het is een eerbetoon aan vrouwen die met stijl en verfijning een statement willen maken. Met elk stuk zorgen we ervoor dat vrouwen de wereld kunnen betreden met stijl, kracht en een onmiskenbare aanwezigheid”, klinkt het bij de twee gepassioneerde ondernemers.

Elk pak is een afspiegeling van de unieke stijl en passie van de klanten. © Johanna

Johanna is geïnspireerd door het verhaal van Johanna van Vlaenderen. Haar standbeeld staat trouwens in de tuin van het begijnhof in Kortrijk. “Johanna stond bekend om haar kracht, klasse en leiderschap. Net zoals zij een blijvende indruk naliet, geloven wij in het creëren van maatpakken die een verhaal vertellen – jouw verhaal.”

Hoe werkt het?

“Johanna biedt meer dan alleen een outfit, wij bieden een ervaring. Met precisie en zorg meten we elk detail om ervoor te zorgen dat uw op maat gemaakte pak perfect past bij uw stijl en silhouet”, vertelt Heidi.

“Maatwerk gaat verder dan alleen de pasvorm. Het gaat om het begrijpen van de persoon achter het pak. Daarom combineren we vakmanschap met persoonlijke aandacht, zodat elk pak een ware afspiegeling is van onze klanten. Van de eerste consultatie tot de laatste pasbeurt, elk detail is op jou afgestemd.”

Jouw reis naar een uniek maatpak begint online, waar je eenvoudig een datum en tijd kiest die jou het beste uitkomen via de website www.johannasuits.be. “Tijdens de eerste afspraak, die ongeveer 90 minuten duurt, nemen we de tijd om echt naar je te luisteren. We bespreken jouw wensen, stijl en de gelegenheid waarvoor je het maatpak nodig hebt. Vervolgens stellen we samen de perfecte look samen – van de keuze van stoffen en voering tot de kleinste details die jouw maatpak uniek maken”, legt Heidi uit.

“Daarna nemen we nauwkeurig jouw maten op om een perfecte pasvorm te garanderen. Na vier à vijf weken ontvang je een uitnodiging per e-mail om jouw kostuum te komen doorpassen. Tijdens deze doorpas controleren we of alles perfect zit. Als er kleine aanpassingen nodig zijn, voeren we die direct uit in ons eigen atelier. Bovendien kun je tijdens deze afspraak eventuele accessoires kiezen om je look compleet te maken.” Een week na de doorpas staat de definitieve levering gepland.

Maak een afspraak op https://johannasuits.be/afspraak-boeken/.