Nieuw logo voor Circusbrouwerij

De Circusbrouwerij uit Zwevegem mag dit jaar klinken op zijn tienjarig bestaan. Om dit decennium te vieren besloten Tim Vandenberghe en Bert Deprez een nieuw logo te laten ontwerpen voor de Circusbrouwerij. “Daarnaast hebben we ook onze eerste biertjes een opfrisbeurt gegeven en een nieuw etiket bezorgd. Met ons nieuw logo en de nieuwe etiketten willen we ons duidelijker profileren. Vroeger was het niet meteen duidelijk aan wat voor biertje men zich mocht verwachten. Nu is daar zeker verandering in gekomen”, zegt Tim. De première van het logo en de vernieuwde biertjes was uiteraard voor het Streekbierenfestival. De stand werd ook speciaal aangekleed. (GJZ/foto GJZ)