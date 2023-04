Nieuw logo Ring Kortrijk krijgt vorm

De grote ‘Vernieuw(R)ing van Ring Kortrijk is volledig afgerond met de installatie van het nieuw logo op het evenementenplein dat eraan komt. Op dat plein komen terrasjes.

Het Ring Shopping Centrum, dat sinds oktober 2021, door het leven gaat als Ring Kortrijk, bestaat 50 jaar en viert dat onder de noemer ‘Preus lik50’. Ze vieren dit met een evenementenplein buiten en een nieuw logo. Het evenementenplein is er al, het logo is in de maak. “We willen het winkelaanbod verder uitbreiden met de focus op food, kunst, entertainment, gezondheid en welzijn. We tillen de shopbeleving naar een hoger niveau. Zo komen er twee nieuwe horecazaken bij met terras buiten en komt er een nieuw logo” zei manager Charlotte Tahon eerder al.

Het nieuw logo ‘in de maak’ werd op 14 april voorgesteld. Ring Kortrijk werkt daarvoor samen met de Kunstacademie Kortrijk. De studenten Ferre en Noah zijn aan de slag met verscheidene kleuren voor een nieuw logo. “Het logo wordt niet figuratief, het moet herkenbaar zijn. We werken met felle en opvallende kleuren langs beide kanten: de kleuren van het Ring”, zegt illustrator, cartoonist en lesgever Dieter Van Der Ougstraete van de academie. “Er was ook een knutselatelier voor kinderen om mee te helpen met creaties van onze slogan ‘Preus lik 50’. Hun creatieve werkjes worden nu opgehangen in de koepel van het winkelcentrum”, zegt Babette Schotte, marketingcoördinator. Ring Kortrijk heeft ambities en mikt dit jaar op een totaal van 3,5 miljoen bezoekers. Ook wil het een bezettingsgraad van 99 procent halen.