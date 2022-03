Nieuw industrieterrein deelt Ringbaan in twee

Volgend jaar zal Maldegem zijn nieuw industrieterrein in gebruik kunnen nemen. Tot tevredenheid van de inwoners van de Ringbaan zullen er door de komst van het nieuw industrieterrein geen vrachtwagens meer via hun straat van en naar het industrieterrein kunnen rijden.

Het was nog onder burgemeester Johan De Roo (1998- 2012) dat de gemeente Maldegem besliste om een nieuw industrieterrein aan te leggen op de terreinen naast de Ringbaan in Adegem. De realisatie van het project werd om financiële redenen in handen gegeven van VENECO.

Het is pas de laatste jaren dat er schot in het dossier is gekomen. Toen de eerste plannen van het project aan de inwoners van de Ringbaan werden voorgelegd had hun buurtcomité er geen bezwaar tegen maar ze verbonden aan de komst van het nieuw industrieterrein wel een voorwaarde.

“De afgelopen jaren zochten veel zware vrachtwagens hun weg naar het industrieterrein via onze straat. Dat was gevaarlijk voor de vele kinderen die met de fiets via de Ringbaan naar school rijden. Daarom hebben wij aan de gemeente gevraagd om ervoor te zorgen dat er met de komst van het nieuw industrieterrein geen vrachtwagen meer door onze straat kunnen rijden”, legde Piet Blomme van het buurtcomité uit.

Splitsing

Er werden verschillende oplossingen naar voren geschoven. Het is uiteindelijk tot een splitsing in twee delen van de Ringbaan gekomen. De auto’s die via de N9 en de N44 naar het nieuwe industrieterrein willen kunnen nog verder gebruikmaken van het eerste deel van de Ringbaan (zonder woningen), tussen het Vliegplein en het André Trensonstadion. Daar wordt dat deel van de Ringbaan afgeleid naar de nieuwe weg die op het nieuwe industrieterrein wordt aangelegd.

Het stuk Ringbaan tussen het André Trensonstadion en het kruispunt met de Kallestraat wordt door deze ingreep een stuk veiliger. De inwoners van de Ringbaan zijn tevreden met de oplossing. De ijsschaatsers kijken uit naar winners met vrieskou. In de bufferzone van het nieuw industrieterrein werd een waterbuffergebied aangelegd dat ideaal zal zijn om op te schaatsen. (LV)