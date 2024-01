Nieuw in de Wijngaardstraat: Handgemaakte kinderkledij van Lou

Wat tien jaar geleden begon als een hobby draaide voor Joske Bossuyt uit tot een eigen zaak. Na verschillende locatie, waaronder de K in Kortrijk, is sinds vorige week Lou geopend in de Wijngaardstraat. “Al mijn kinderkledij is handgemaakt. Altijd kleurrijk, effen of met leuke patronen.”

Wie op zoek is naar unieke, handgemaakte kledij voor kindjes tot twee jaar kan sinds kort terecht bij Lou. “Ik woon hier op twee minuten van in de Nieuwstraat. We passeren hier elke dag. Toen we zagen dat het pand van broodjeszaak Croissy over te nemen was, moedigde mijn man me aan om opnieuw een eigen winkeltje te starten, anders zou ik me doodvervelen (lacht)”, vertelt Joske die het pand voor een jaar gehuurd heeft.

“Het grote voordeel is dat er niet veel winkels bestaan met handgemaakte kledij voor die leeftijd. Je vindt hier onder meer truitjes, salopettes en kleedjes in wol of katoen. Ik maak zelf de patronen, dus het zijn unieke stuks. De prijscategorie hangt rond de 25 euro, wat heel betaalbaar is voor handgemaakte items. Ik doe het vooral om bezig te zijn. De bijverdienste is leuk, maar niet het hoofddoel. Met Lou ga je niet rijk worden (lacht). Ik heb hier ook een kinderhoekje zodat de jongsten zich kunnen bezighouden en ontvang mensen graag met een koffietje.”

Alle kinderkledij is handgemaakt. Altijd kleurrijk, effen of met leuke patronen © MD

De naam leende Joske aan één van haar twaalf kleinkinderen. “Het klonk goed, kort en bondig, en gaat zowel voor meisjes als voor jongens. Ik heb al op verschillende locaties gezeten met Lou waaronder Jacob’s Conceptstore. Samen met andere creatieve en lokale ondernemers verkochten we diverse unieke en handgemaakte producten, maar ik werk liever op mezelf, in mijn eigen winkeltje. Ik heb ook veel te danken aan Mario Dhont. Ik mocht in zijn winkel ook mijn eigen producten verkopen. Hij is één van mijn beste kameraden. Prachtige vent.”

Lou is enkel open in de namiddag van 13.30 tot 18 uur. Gesloten op woensdag en sporadisch open op zondag.