Nieuw immokantoor J-Estate kiest voor booming Kortrijk als uitvalsbasis

Er is een nieuw immokantoor geopend op de Graanmarkt sinds begin september. J-Estate verkoopt residentieel vastgoed met een breed aanbod aan nieuwbouwprojecten. Zaakvoerder Jérôme Santy (36) onderscheidt zich met persoonlijke topservice. “We merken dat er enorm veel interesse is in Kortrijk.”

Jérôme Santy bracht zijn jeugd door in Dottenijs en zat op school in het Sint-Amandscollege. Hij studeerde Bedrijfsmanagement aan hogeschool Artevelde in Gent met als afstudeerrichting Vastgoed en Financiën. “Aansluitend liep ik een twee jaar lange BIV-stage (Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars) om als erkend makelaar het beroep op zelfstandige basis te kunnen uitvoeren.”

“Ik hecht gigantisch veel belang aan topservice”

Jérôme werkte in vastgoedkantoren in Estaimpuis, Moeskroen en Doornik voor hij zijn eigen kantoor J-Estate oprichtte in 2020. “Ik heb in kleine en grote structuren gewerkt en wil de pluspunten van beide combineren in mijn zaak. De focus ligt op niche in topservice, zowel in begeleiding als opvolging. Ik hecht daar gigantisch veel belang aan.”

Kortrijk als perfect gelegen hub

Kortrijk is voor J-Estate de perfect gelegen hub om te groeien. “Ik voel me aangetrokken tot Kortrijk. Ik wou hier actief en zichtbaar zijn, op het epicentrum van het stadsgebeuren. Deze regio is snel aan het groeien en wordt enorm opgewaardeerd. Het was een werk van lange adem, maar de laatste maanden komt de stad echt tot haar recht. Veel Franstaligen uit Moeskroen en zelfs Frankrijk tonen interesse in regio Kortrijk. De stad heeft veel te bieden, niet alleen in vastgoed, maar ook in festiviteiten en algemene ontwikkeling zoals haar bruggen en de verlaagde Leieboorden. Sowieso is een stad die aan of rondom water ligt altijd super leuk qua dynamiek.”

“We differentiëren ons met een uitstekende dienst waarbij we zeven op zeven bereikbaar zijn”

De essentie van het immokantoor is het individueel en menselijk contact. “We kiezen voor één aanspreekpunt van a tot z in elk dossier. Ik wil geen defilé van verschillende medewerkers. J-Estate bestaat uit een microstructuur van drie operationele medewerkers. Mezelf, mijn vrouw Celien Vanoverbeke en Beau Vanwynsberghe, eveneens erkend makelaar. We differentiëren ons met een uitstekende dienst waarbij we zeven op zeven bereikbaar zijn.”