Nieuw gebouw voor medewerkers Meens maatwerkbedrijf ‘t Veer

Het nieuwe jaar is gestart met een nieuw gebouw voor de medewerkers van maatwerkbedrijf ‘t Veer in Menen. Zopas werd een gloednieuwe facilitaire unit in gebruik genomen, een nieuwe stap voor het masterplan Veer 6.

Nieuw sanitair, nieuwe bureaus, een fonkelnieuwe refter en zelfs een ultramoderne EHBO-ruimte. Site Veer 6, een onderdeel van maatwerkbedrijf ‘t Veer, krijgt met de opening van het nieuwe blok een stevige en vooral moderne injectie.

Masterplan

“De inhuldiging van de nieuwe unit is het resultaat van een jaar lang keihard werken”, verduidelijkt algemeen directeur Gunther Bamelis.

“De unit is een orgelpunt in de uitrol van ons masterplan voor site Veer 6, een masterplan waarbij de modernisatie van de volledige site de leidraad vormt. In het verleden plaatsten we reeds zonnepanelen en werd overgeschakeld op ledverlichting.”

Volledige metamorfose

“Nu volgt een nieuwe etappe waardoor de site een volledige metamorfose onderging. Midden 2021 werden de plannen voor het eerst voorgesteld, waarbij de eerste werken eind 2021 begonnen. Vandaag is het geheel afgewerkt en kunnen we vol trots vooruit blikken naar de toekomst.”