Nieuw distributiekantoor bpost in Veurne moet tegemoetkomen aan stijgende pakjesvolumes

Bpost neemt vrijdag een nieuw distributiekantoor in gebruik in Veurne. Dat is drie keer groter dan voorheen en moet tegemoetkomen aan de steeds stijgende volumes van pakjes bij bpost. Tegen de zomer worden er ook enkele nieuwe postbodes aangenomen.

Het nieuwe distributiekantoor in Veurne biedt meer ruimte en dat is broodnodig door de marktverandering van de jongste jaren. “De brievenpost neemt jaar na jaar af, en het aantal pakketten dat wordt verzonden neemt gestaag toe”, klinkt het bij het postbedrijf.

Het gebouw biedt voldoende plaats voor het honderdtal medewerkers, maar bpost wil de nieuwe locatie in Veurne verder uitbreiden. Voor de zomer zullen nog enkele nieuwe postbodes worden aangeworven. Naargelang de concrete nood, zullen er vijf à tien nieuwe medewerkers aan de slag gaan.