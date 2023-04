Nieuw dierenwalhalla met51ste Maxi Zoo in Sint-Kruis

Langs de Maalse Steenweg, in het pand met nummer 235, opent vandaag vrijdag een nieuwe vestiging van huisdierenspecialist Maxi Zoo.

Deze keten had in Brugge al een vestiging aan het winkelcentrum Veemarkt in Sint-Pieters. Die winkel blijft ook open. De nieuwe vestiging langs de Maalse Steenweg krijgt meteen de primeur van het nieuwe belevingsconcept van de keten. “De klant wordt er ondergedompeld in een heus dierenwalhalla”, klinkt het bij Maxi Zoo. Zowel de binnen- als de buitenkant krijgen een modernere look en de winkelruimte wordt ook overzichtelijker dankzij lagere rekken en een duidelijker wegwijzersysteem. Er is ook een infopunt voor gespecialiseerd advies, maar dé blikvanger is de meat corner: een afdeling met verse en diepgevroren vleesproducten en -snacks voor honden.

Maxi Zoo verkoopt voor alle duidelijkheid geen huisdieren maar je vindt er wel een uitgebreid gamma producten voor je huisdier. Dat gaat van voeding over leuke speeltjes en een knusse slaapplek tot verzorgingsproducten of accessoires zoals penningen of jasjes. Je kunt er bovendien je huisdier op de weegschaal zetten en de viervoeters krijgen er geregeld proevertjes van nieuwe voedingsproducten. Maxi Zoo maakt deel uit van de Duitse Fressnapf Group, een grote speler in de markt van producten voor huisdieren met zo’n 1.800 winkels verspreid over heel Europa. (PDV)