Nieuw college, nieuwe sjerpen: Producent Waelkens verwerkt tien kilometer stof tegen 2 december

Producent van vlaggen en sjerpen Waelkens, langs de Ingelmunstersteenweg, heeft er een drukke periode opzitten. Liefst 10 km stof werd omgezet in nieuwe sjerpen voor burgemeesters en schepenen. “Zelfs voor gemeenteraadsleden, ook zij opteren meer en meer om een sjerp te dragen”, zegt zaakvoerder Benedikt Waelkens.

Naast het vervaardigen van vlaggen, spandoeken, displays en andere promotie- en marketingmiddelen is Waelkens langs de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke ook gespecialiseerd in het maken van sjerpen voor politici. De afgelopen maanden hebben ze daar meer dan één tandje bijgestoken. “Elke politicus wil tegen de installatievergaderingen vanaf 2 december zijn of haar nieuwe sjerp kunnen omgorden”, zegt zaakvoerder Benedikt Waelkens. “Uiteraard anticiperen we hierop. Het is niet zo dat we zomaar even de machines waarmee we vlaggen maken kunnen omturnen om pakweg een maand lang sjerpen te produceren. Integendeel, in de creatie van sjerpen kruipt nog heel wat handwerk. Daarom hebben we een voorraad opgebouwd, zodat we iedereen op tijd konden beleveren.”

Protocol

Die ‘iedereen’ zijn vaak de administraties van steden en gemeentes die de bestellingen voor hun burgemeester en schepenen plaatsen, maar ook individuele politici vinden de weg naar Waelkens.

“Al zijn deze eerder uitzonderlijk. Uit veel variatie kunnen ze immers niet kiezen. Alles ligt heel strikt vast in een protocol. Daar mag niet van afgeweken worden. Enkel het model dat rond de schouder gedragen wordt, bestaat in drie formaten. Een sjerp die rond de lenden gedragen wordt moet drie meter lang zijn en wordt met een speciale knoop vastgezet.”

“Sjerp waar goed voor gezorgd wordt gaat jaren mee”

Naast de verschillende formaten zijn er ook per gewest verschillen. In Vlaanderen heeft de burgemeester de keuze uit een tricolore sjerp, of één met geel en zwart met als schild een leeuw. In Wallonië is die keuze er niet. Het is de driekleur voor de burgemeester en geel en rood voor de schepenen met daar een haan op. In Brussel is er dan sinds kort weer een sjerp met geel en blauw waarop een iris prijkt. “Regelmatig krijgt dat protocol trouwens een update. We volgen dat strikt op”, klinkt het. Er bestaat trouwens ook een sjerp voor gemeenteraadsleden, ook die wordt meer en meer gedragen.

“Snel geschat is hier ruim 10 kilometer aan tricolore stof door onze handen gepasseerd de jongste tijd”, berekent Benedikt Waelkens even. “Verkiezing na verkiezing zien we de vraag toenemen. Wellicht geven de politici de sjerpen niet door aan elkaar, maar worden ze ergens als een soort trofee aan de muur gehangen”, lacht Benedikt Waelkens. “Versleten zijn ze zeker niet, want zo’n sjerp kan jaren meegaan. We waken immers streng over de kwaliteit. Accidentjes zijn natuurlijk nooit uit te sluiten, maar als je er goed zorg voor draagt, gaat hij veel langer dan een legislatuur mee.”

Filmpjes

Ook met het zorgvuldig omspringen met een sjerp helpt Waelkens. Soms zie je bepaalde politici worstelen met het correct omgorden van de sjerp.

“Moeilijk is het nochtans niet”, toont Benedikt Waelkens, terwijl hij zelf een sjerp omgordt. “We hebben ook filmpjes waarin we laten zien hoe je correct de knoop legt. Voorafgeknoopte sjerpen zoals je bij dassen wel eens ziet bestaan niet. Het protocol bepaalt zelfs hoe de twee kwasten van de sjerp exact gepositioneerd moeten worden.”

Nu hij met zo’n sjerp in de weer is, droomt Benedikt Waelkens niet stiekem zelf deze als burgemeester te dragen? “Nee, absoluut niet, zelf aan politiek doen is niet aan mij besteed. En als ik me al eens zo’n sjerp aanmeet, dan is dat puur om de kwaliteit te controleren”, verzekert hij.