Nieuw clubhuis voor tennisclub Ter Straeten in Varsenare geopend

In de Jabbeekse deelgemeente Varsenare werd dit weekend op de site van het Sport- en Cultuurcentrum een gloednieuw clubhuis voor tennisclub Ter Straeten geopend. “Het belangrijkste element in het ontwerp is het gebruik van een 360 °-zicht”, stelt burgemeester Frank Casteleyn

De in 1982 opgerichte tennisclub Ter Straeten kan gebruik maken van een volledig nieuw en modern clubhuis. Niets te vroeg want de tennisclub telt intussen al zo’n vijfhonderd leden en het originele, kleine clubhuis barstte al een tijdje uit de voegen.

Voor het nieuwe clubhuis koos het gemeentebestuur voor de locatie achter de huidige voetbalvelden. De gemeente koos voor het ontwerp van de architectuuratelier Dertien 12 uit Brugge, met Delfien Rabaey als verantwoordelijke architect voor deze realisatie.

Samensmelten met omgeving

“Het clubhuis is ontworpen met de intentie om het te laten samensmelten met de natuurlijke en sociale omgeving. Het gebouw werd op een heuvel geplaatst en het belangrijkste element in het ontwerp is het gebruik van een 360°-zicht”, zegt burgemeester Frank Casteleyn (CD&V). “Zowel het speelveld als de tennisvelden en het park zijn zichtbaar vanuit het clubhuis. Het gebouw is overigens meer dan een clublokaal want het moet ook een ontmoetingsplaats zijn voor mensen uit de buurt.”

Bij het uitvoerden architectenbureau, Dertien 12, wordt erop gewezen dat de betonstructuur van het gebouw en de houten dakconstructie bewust zichtbaar worden gelaten. De houten balken zorgen voor een huiselijkheid en een warm element in de architectuur en het interieur. Ook de rode vloer is eens statement. Deze verwijst ten eerste naar het rode element dat in alle Jabbeekse gemeentelijke gebouwen terug komt. Ten tweede verwijst het ook naar het tennisveld in grave. Dit zorgt ervoor dat het clubhuis als het ware opgaat tussen de tennisvelden rondom. Kostprijs voor het hele project is ongeveer 1 095 000 euro.

Parking

“Het blijft echter niet bij een nieuw Clubhuis want er werd eind 2022 ook een omgevingsaanvraag ingediend voor de omgevingswerken”, vult burgemeester Casteleyn nog aan. “Concreet gaat het om de aanleg van een parking, de rijweg tot aan het gebouw, een nieuw tennisveld en heraanleg van de bestaande tennisvelden, drie nieuwe padelvelden en de verhardingen rondom het gebouw. Er loopt echter een beroepsprocedure tegen deze aanvraag, waardoor deze omgevingswerken voorlopig opgeschort zijn. We hopen dat we hier toch tot een oplossing kunnen komen zodat we het project volledig kunnen afwerken.”

(PDV)