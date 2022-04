Nieuw brouwketel voor brouwerij Deca in Woesten

Bij brouwerij Deca hebben ze een nieuwe brouwketel. Ook de oude brouwketel – de ziel van de brouwerij – blijft behouden.

Brouwerij Decaestecker, kortweg Deca, werd gesticht tussen 1880 en 1890. “Mijn vader Georges Christiaens was de vierde generatie in deze brouwerij. In 1980 had hij de voormalige brouwerij Decaestecker in Woesten overgenomen. Samen runden we de zaak vanaf 1991 en maakten we van Deca een rendabele brouwerij.”

“Want de brouwerij, dat was zijn leven. Maar de zware kettingbotsing op de A19 in Zonnebeke van dinsdag 3 december 2013 heeft alles veranderd. In het ziekenhuis van Kortrijk overleed hij op zaterdag 7 december 2013”, vertelt Nicolas Christiaens .

Maar het leven gaat verder. In 2019 huwde Nicolas met Katrien Sampers en met de geboorte van hun tweeling Georges Arthur en Marius (1) is de zesde generatie brouwers misschien wel in zicht.

Meer dan 100 jaar

“De huidige brouwketel is iets meer dan honderd jaar oud. Deze werd destijds verhuisd van de oude brouwerij (voor de kerk in het dorp) naar de huidige locatie van de brouwerij. De huidige brouwketel werkt nog steeds. Desondanks werd er uitgekeken naar een nieuwe brouwketel die efficiënter is in werking: draf wordt automatisch verwijderd uit de ketel, de ketel reinigt zich automatisch en het geplette mout dienen we niet meer manueel in de ketel te gieten. De oude brouwketel is voor ons de ziel van de brouwerij.

Bijgevolg werd ervoor gekozen om deze ketel te behouden. We hebben de intentie om deze af en toe nog eens te gebruiken. We kozen voor een niet alledaags type brouwketel in inox waarbij het bovenste gedeelte werd afgewerkt in koper. Deze nieuwe brouwketel is de nieuwe eyecatcher in onze brouwerij”, zegt Nicolas trots. De primeur was bestemd voor de Antiek 5.

(RVL)