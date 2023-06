Nieuw bedrijvenpark in Hooglede biedt plaats aan 20-tal kmo’s

In Hooglede komt een nieuw bedrijventerrein met plaats voor een 20-tal kmo’s. Het kmo-park van ongeveer 3 hectare groot krijgt de naam ‘Het Stoomtuig’, wat verwijst naar het nabijgelegen gehucht. Projectontwikkelaars Global Estate Group en Imfiro slaan voor dit project de handen in elkaar en beginnen vandaag met de verkoop van de units. De start van de bouwwerken staat gepland in oktober 2023.

Het nieuwe kmo-park ‘Het Stoomtuig’ verrijst binnenkort aan de R32, de ring rond Roeselare en de Bruggesteenweg in Gits. De Oostkampse projectontwikkelaar Global Estate Group en de Roeselaarse projectontwikkelaar Imfiro ontwikkelen er 19 kmo-units met oppervlaktes van 170 tot 450 m². De verkoop van het project gaat vandaag van start.

Landmark aan de ringweg

Alle units worden casco opgeleverd en zijn dan ook geschikt als magazijn of atelier voor zelfstandige ondernemers en kmo’s die hun zaak verder willen uitbouwen. Drie units krijgen bovendien een afzonderlijke, extra kantoorruimte van 200 m². De gebouwen, ontworpen door het architectenbureau Vanhoorn & Maeckelbergh, hebben de ambitie om een echte landmark te worden aan de R32.

Naast units en kantoren bevat het bedrijvenpark ook twee loten kmo-grond met een oppervlakte van elk ongeveer 3000 m². Global Estate Group en Imfiro ontwikkelen hier bedrijfsgebouwen op maat van de koper.

Oog voor groen en diversiteit

‘Het Stoomtuig’ krijgt ook een groene toets door de aanleg van een groen- en waterbuffer. Daarbij kiest Global Estate Group ervoor om bloemen te zaaien in plaats van gewoon gras, om de biodiversiteit zoveel mogelijk te ondersteunen. Verder zorgen enkele wadi’s – groene greppels die het water zuiveren – voor een optimale waterhuishouding en maximale waterinfiltratie.

“De site heeft een strategische ligging, is vlot en veilig bereikbaar en goed zichtbaar. Het terrein heeft met andere woorden alle troeven om een bruisend bedrijvenpark in Hooglede te worden. Een verantwoord bedrijvenpark bovendien, want we maken werk van uitgebreide groen- en waterbuffers en springen zo efficiënt mogelijk om met de schaarse ruimte. Daarom werkten we een gevarieerd aanbod uit dat zowel kleinere loodsen al dan niet in combinatie met kantoor als bedrijfsgebouwen op maat combineert”, aldus Kathleen Dewulf, CEO Global Estate Group.

De bouwwerken aan het bedrijvenpark gaan van start in oktober 2023. Eerder al werden de nodige infrastructuurwerken uitgevoerd om het terrein vlot te ontsluiten en klaar te maken voor verdere ontwikkeling. In de zomer van 2024 kunnen de eerste ondernemers hun intrek nemen op het nieuwe kmo-park.