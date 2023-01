Nieuw bedrijvenpark Bazuin in Roeselare geeft binnenkort plaats aan 80 ondernemers

Op maandag 16 januari start Hexagon met de commercialisatie van het Roeselaarse vastgoedproject Bazuin, tot voor kort gekend als Dammekouter.

Het betreft een nieuw duurzaam bedrijvenpark gelegen op de 5,5 ha grote site tussen de Brugsesteenweg en de spoorweg waar vroeger de iconische Coca-Cola- bottelarij stond. Bedrijvenpark Bazuin zal binnenkort plaats geven aan maar liefst 80 ondernemers: van ateliers van 60 vierkante meter tot KMO-units van 2.500 vierkante meter in combinatie met een kantoorruimte, loft of woning.

“In de voorbije maanden werd de site bouwrijp gemaakt en grondsanering afgerond. De wegeniswerken zijn net opgestart en de eerstesteenlegging verwachten we rond Pasen. De ondernemers zullen vanaf begin 2024 hun intrek kunnen nemen in hun ateliers of KMO-units”, aldus Jelle Vandendriessche, bestuurder van Hexagon.

Ligging

De goeie ligging van Bazuin, vlakbij het centrum van Roeselare en op een boogscheut van de E403 zorgen voor een optimale bereikbaarheid voor de ondernemers die er zich zullen vestigen.

“We noemen Bazuin graag een bedrijvenpark, want je zal er kunnen werken in een aangename groene omgeving. En we bieden de ondernemers een heel duurzame manier van werken aan, omdat de mogelijkheid er is om naast je atelier te wonen. Je kan dus te voet van je living naar je werk”, aldus Jelle.