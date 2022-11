Nieuw bedrijfsverzamelgebouw, waar onder andere Twice huist, is klaar

Projectontwikkelaar Hexagon bouwde een nieuw bedrijfsverzamelgebouw langs de Beversesteenweg. Al enkel bedrijven namen er hun intrek zoals eventbureau Twice, de start-up Inpren, het vloerafwerkingsbedrijf Stonefloors en spanplafonds en printwanden C-Linden.

De omgeving van een oude, leegstaande hoeve langs de Beversesteenweg, op enkele honderden meter van de Roeselaarse Ring, zit in een nieuw jasje. “Er is veel vraag naar ruimte om te ondernemen, zelfs in deze moeilijke tijden”, zegt Jelle Vandendriessche van projectontwikkelaar Hexagon. Het Roeselaarse bedrijf ontwikkelt langs de Brugsesteenweg, achter de Hubo, ook nog het project Dammekouter waar zo’n tachtig ondernemers in de toekomst hun stek vinden.

De commercialisatie van dat project vangt eind dit jaar aan. Ondertussen maken verschillende bedrijven zich op om hun intrek te nemen in het nieuwe verzamelgebouw langs de Beversesteenweg. Daarbij onder andere eventbureau Twice. “Ons huidig gebouw langs de Westlaan is verouderd. We hadden hier al een atelier. Dat de kantoren daar vlak naast komen kan enkel maar positief zijn voor de sfeer binnen ons team”, zegt Peter Huyghe van Twice.

(BF)