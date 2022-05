Nieuw bedrijfsgebouw biedt toekomstmogelijkheden voor Vanco Vienno

Het Koekelaarse echtpaar Bart Vancoppenolle en zijn echtgenote Leen Schramme, hebben de wind in de zeilen en varen met hun bedrijf Vanco Vienno een toekomstgerichte koers. Ze startten in 2006 en met de aankoop van de bedrijfshallen van Keukens en Meubels Stella zijn ze klaar voor de toekomst.

Als we stellen dat Koekelare ook economisch leeft dan verklappen we geen geheim. Inwoners vinden er alles en moeten niet buiten de gemeente om te winkelen en dat is een grote troef.

De gemeente herbergt zelfs een wereldspeler op het vlak van patisserie. Wanneer je in ons land of in Luxenburg of een ander Europees land, een merveilleux of een mini-gebakje koopt in supermarkten als Colruyt, Carrefour of de Aldi, dan is de kans groot dat het geproduceerd is in Koekelare bij Vanco Vienno.

8 miljoen taartjes

Zaakvoerder Bart Vancoppenolle, bakker van opleiding, en vrouwlief Leen Schramme die de financiële kant voor haar rekening neemt, hebben een duidelijke toekomstvisie voor ogen. Het bedrijf dat jaarlijks om en bij de acht miljoen taartjes produceert, nam afgelopen vrijdag in aanwezigheid van burgemeester Patrick Lansens (Vooruit) en zijn bestuursploeg, officieel een nieuwe productie-eenheid van 3.500 vierkante meter in gebruik.

Straks gaan we een derde van onze energie zelf produceren

En er is nog heel veel plaats voor uitbreiding op de site van 7.600 vierkante meter. Daarnaast is er ook nog een parking voor 30 wagens.

“De vestiging in de Stalpaerstraat die ik 5 jaar geleden volledig heb vernieuwd, zal dienst doen als diepvriesstockage en proefbakkerij”, zegt zaakvoerder Bart Vancoppenolle.

Maar er is meer want het dynamische bedrijf kijkt in de toekomst. “Ja, dat moet, willen we onze positie behouden en versterken”, vervolgt Bart.

Zonnepanelen

“Vanaf volgende maand gaan we 35 procent van de energie die we nodig hebben zelf opwekken, door het plaatsen van 1.500 vierkante meter zonnepanelen, goed voor 327 kw per paneel. Daarnaast hebben we ook oog voor warmterecuperatie en gaan we tal van laadpalen installeren zodat eigenaars van elektrische auto’s bij ons hun wagen zullen kunnen opladen”, besluit Bart enthousiast. (EV)