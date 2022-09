Nieuw advocatenkantoor op Houthulstse Markt

Met het kantoor op de Markt 10 in Houthulst opent HB Advocaten zijn derde vestiging. De gezichten achter HB Advocaten zijn Thomas Bailleul (44) en Kathy Heughebaert (52).

“We zijn destijds gestart in Veurne, met een kantoor in de Zuidstraat”, vertelt Bailleul. “Later kwam er een kantoor bij in de Woumenweg in Diksmuide, en nu vonden we het tijd om ook in Houthulst een vestiging te openen. Het is een allround kantoor, waar mensen met allerlei vragen en problemen terechtkunnen. Onze twee bedienden en secretaresse zijn lokale mensen. Tijdens de kantooruren zijn ze altijd bereikbaar voor het maken van een afspraak of voor algemene inlichtingen.”

“Binnen de vennootschap verzorg ik vooral het invorderen van facturen, bouwgeschillen en conflicten inzake aannemingsopdrachten. Ik heb mij voorts verregaand gespecialiseerd in verkeerszaken, zowel op strafrechtelijk als burgerlijk gebied. Daarnaast behandel ik ook cassatiestrafzaken.”

Vrederechter/curator

Bailleuls vennoot Kathy Heugebaert heeft een andere focus: “Binnen de vennootschap concentreer ik mij vooral op echtscheidingsprocedures, alle procedures voor de familierechtbanken en het vredegerecht, de jeugdzaken en handelshuur/huurgeschillen”, licht ze toe. “Ik ben sinds 1997 ingeschreven aan de balie in Veurne en sinds 2001 plaatsvervangend vrederechter. In 2017 volgde ik een postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar. Ik word door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator. Daarnaast word ik ook vaak aangesteld als voorlopig bewindvoerder en curator over onbeheerde nalatenschappen.”

Het nieuwe kantoor opent op 19 september. Raadplegingen zijn op afspraak, en een afspraak kan je maken door in het kantoor binnen te stappen, of via 051 79 79 60. Meer info vind je op de website www.hb-advocaten.be.