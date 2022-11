Niet tevreden, geld terug: tevredenheidsgarantie nieuwe werknemers bij Vandelanotte wordt verlengd na succes

Een halfjaar geleden pakte het Kortrijkse accountancy- en auditkantoor Vandelanotte uit met een opmerkelijke actie: wie na drie maanden besloot ontslag te nemen, kreeg een vertrekpremie van 7.500 euro. Van de 14 werknemers die sinds toen in dienst zijn getreden – en aan alle voorwaarden voldeden – is niemand op dat aanbod ingegaan.

Aangename bedrijfscultuur promoten

Werknemers die minstens twee jaar ervaring hebben en rechtstreeks van een andere werkgever komen hebben recht op de premie: 2.500 euro voor wie een maand na de indiensttreding vertrekt, 5.000 euro na twee maanden, 7.500 euro na drie maanden. Van de 66 aanwervingen sinds april voldeden 14 nieuwe werkkrachten aan die voorwaarden. Maar niemand koos ervoor om binnen die periode van drie maanden te vertrekken en die centen in zijn/haar zakken te steken. Daarom kregen hun teams elk 2.500 euro om een activiteit met de collega’s te organiseren. Met de actie wou Vandelanotte aantonen dat ze enorm veel aandacht besteden aan een positieve werkomgeving, en zo kandidaten te overtuigen om een carrièreswitch te overwegen.

“We kregen 18 procent meer solicitaties binnen dan het jaar ervoor én iedereen besloot de premie links te laten liggen”

De actie zorgde niet enkel voor nieuwe, tevreden werkkrachten. “. “Vergeleken met het jaar voordien kregen we 18 procent meer sollicitaties binnen. Dat is opmerkelijk, want op de krappe arbeidsmarkt zien de meeste bedrijven net veel minder sollicitaties”, zegt CEO Nikolas Vandelanotte. “Bovendien zien we ook een ander type kandidaten: mensen die aangeven dat ze heel bewust voor de cultuur en de waarden van Vandelanotte kiezen. Daarom kiest het bedrijf ervoor om de vertrekpremie niet enkel te verlengen, maar ook definitief onderdeel te laten uitmaken van het rekruteringsbeleid.