Niels en Joyce zetten slagerij Ludwig in Zandstraat voort: “Totaalplaatje klopt”

Slagerij Ludwig krijgt straks een tweede leven als kwaliteitsslagerij Van Meenen: Niels Van Meenen en Joyce Louagie nemen in het najaar de fakkel over van Ludwig en Chantal, die maar al te blij zijn met die opvolging. “Dit is een goede zaak voor Sint-Andries.”

Slagerij Ludwig sloot in juni na 40 jaar de deuren, twee maanden later is de toekomst opnieuw verzekerd: Niels Van Meenen (27) en Joyce Louagie (24) tekenden er recent voor overname. Opmerkelijk is dat Niels en Joyce zelf allebei uit een beenhouwersnest komen: de ouders van Niels baten in Blankenberge Slagerij Raf en Leen uit, Joyces ouders runnen Slagerij Louagie in Westkapelle. “Hoe groot is die kans hé”, glimlacht Niels. “Maar misschien was het wel zo voorbestemd: Joyce en ik kloppen allebei lange dagen in de winkel en arriveerden dan samen iets later op feestjes.”

“Het maakte de beslissing er echter niet gemakkelijker op”, zegt Joyce. “Zouden we later de zaak van onze ouders overnemen? Dat was echt een dilemma en uiteindelijk hebben we er dan voor gekozen om ons eigen verhaal te schrijven. Ondanks die mooie voorsprong – we hebben allebei de naam al mee van onze ouders – beseffen we dat we het hier nog helemaal zullen moeten waarmaken en onszelf opnieuw moeten bewijzen.”

Slaatjes

“Slagerij Ludwig was niet alleen een goed draaiende zaak, de ligging is ook perfect”, zegt Joyce. “Plus: deze buurt is zich momenteel volop aan het verjongen. Het totaalplaatje klopt.” Joyce ging naar Hotelschool Spermalie, Niels volgde na zijn middelbare studies een eenjarige opleiding bij Syntra West. “Ik heb dan eerst zeven jaar meegedraaid bij Keurslager Koen in Sijsele alvorens in de winkel van mijn ouders aan de slag te gaan. Net zoals de ouders van Joyce, staan ook zij bekend voor hun barbecueservice aan huis. Dat zijn we hier niet meteen van plan, we willen eerst focussen op de winkel”, aldus Niels. “De focus zal in eerste instantie vooral op vers vlees liggen”, zegt Joyce. “Al zijn we ook wel van plan er een stukje traiteur bij doen en, net zoals bij mijn ouders in de zaak, willen hier met lekkere verse slaatjes ook een jonger publiek aanspreken. Het concept van Ludwig zal dus grotendeels behouden blijven, alleen zullen we hier en daar wel onze eigen accentjes leggen in de winkel. Zo gaan we de sluitingsdag verleggen van maandag naar woensdag. Dat geeft een betere spreiding op Sint-Andries.” Joyce en Niels openen ergens in het najaar, een exacte datum volgt nog.

“Blij dat het binnenkort zover is, we kijken er allebei enorm naar uit”, klinkt het.

Voor Ludwig Riemaecker en Chantal Vandevelde, net terug van vijf weken Spanje, is het een opsteker dat hun beenhouwerij na 40 jaar opvolging krijgt. “Verheugd dat de beenhouwerij kan blijven bestaan, en al helemaal dat het jonge starters zijn die ons levenswerk voortzetten. De stiel heeft daar niet alleen nood aan, het is ook nog eens een goeie zaak voor Sint-Andries. Dit is het mooiste afscheidscadeau dat Chantal en ik ons konden dromen”, zegt Ludwig. Hij wenst het jonge slagerskoppel veel succes. “Chantal en ik hebben het 40 jaar met hart en ziel gedaan, nu is het aan hen.” Niels en Joyce zijn nog op zoek naar een kok en een winkelbediende om hun team te versterken. Stuur je cv naar slagerijvanmeenen@gmail.com, en wie weet kan je binnenkort mee starten. (WK)