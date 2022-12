Nicole Sanders pakt uit met eigen kledingcollectie: “Modeshow is een meisjesdroom”

Ze gaf het twee jaar geleden, toen ze deelnam aan Tour Elentriek, al aan: Nicole Sanders is behalve met schilderen en keramiek al enige tijd bezig met het ontwerpen van mode. De Bredense kwam nu voor het eerst naar buiten met haar collectie tijdens een modeshow in VC De Fakkel. “De grote opkomst geeft me zin om op de ingeslagen weg verder te gaan.”

Nicole Sanders kwam als kunstenares voor het eerst onder de aandacht toen ze twee jaar geleden deelnam aan Tour Elentriek, het project waarbij elektriciteitskasten worden opgesmukt door lokale kunstenaars. Nicole was daar één van. “Ik ben al heel lang met kunst bezig. Van op school eigenlijk. Mijn leerkrachten aan het Ensorinstituut moedigden me indertijd al aan om iets in de kunst te doen”, legde Nicole, van opleiding kapster, toen uit.

Nicole vond eindelijk de moed en de tijd om richting de Oostendse Kunstacademie te trekken, toen de kinderen groot waren. “Ik ben nooit meer gestopt met schilderen en ben intussen al 18 jaar actief.” Dat Tour Elentriek toen rond duurzaamheid en ecologie werd opgezet, kwam Nicole goed uit. Haar bekommernis om natuur en milieu zet ze immers bijna dagelijks in de praktijk om. “Kleding is een van de grootste vervuilers ter wereld. Je houdt het niet voor mogelijk hoeveel water er verspild wordt om een jeans-broek te maken. Vandaar dat ik kleren ben beginnen recycleren. Stukken, die in Cassis niet meer verkocht raakten, nam ik over om er iets nieuws mee te maken.”

Meer dan dertig jaar

Intussen heeft ze zich helemaal op het ontwerpen van een eigen collectie geworpen. “Recyclage van oude kledingstukken blijft nog altijd belangrijk voor mij, maar ik heb vanuit mijn naaikamer thuis intussen ook een reeks originele stukken ontworpen.”

“Recycleren van oude kledij blijf ik belangrijk vinden”

Anderhalf jaar heeft ze gewerkt aan die collectie. “Alle stukken zijn uniek. Ik heb er de voorbije maanden zo’n 100 genaaid. Een monnikenwerk, maar het was nooit een sleur omdat ik altijd al graag heb genaaid. Van toen ik van Sinterklaas een speelgoednaaimachientje kreeg. Al snel had ik mama’s eigen, grote naaimachine ingepalmd en begon ik patronen uit de Burda te veranderen naar mijn eigen ideeën.”

Meer dan 30 jaar is Nicole met de naaimachine in de weer. “Dat ik nu mijn eigen modeshow mocht houden in De Fakkel, was een droom die uitkwam. Mijn collectie, met naast traditionele stukken ook hoogst originele ontwerpen, had heel wat bijval.”

Mannenmode

Opmerkelijk was dat mannenmode een prominente plek kreeg tijdens de show. “Zeg nu zelf, mannenmode is doorgaans toch saai en o zo voorspelbaar. Door het gebruik van verschillende stoffen in een stuk of asymmetrische ontwerpen heb ik geprobeerd een nieuwe kijk op mannenmode te bieden.”

Het recycleren van oude kledij blijft ook nu nog een thema. “Het is niet langer de belangrijkste motivatie, maar oude kleren nieuw leven inblazen blijf ik toch belangrijk vinden. Zo heb ik onlangs het kostuum van iemand, die onlangs overleden is, herwerkt. Het houdt als het ware de herinnering aan de overledene levendig. Heb je een kleedje dat intussen te klein geworden is, bezorg het me dan gerust. Ik maak er een nieuw design van dat je weer met trots uit je kleerkast opdiept.”

Nicole wil echter meer dan uren slijten achter haar naaimachine. “Ik wil in de toekomst ook privénaailes geven. Heel wat jonge mensen koesteren belangstelling voor naaiwerk. Het laat je toe je kledij te retoucheren, die kapotte rits zelf te vervangen. Herstellen is nu eenmaal goedkoper dan de hele tijd nieuwe kleren te (moeten) kopen.”

(Marc Mahieu)