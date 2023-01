Nicolas Pierloot is de nieuwe voorzitter van Bedrijvig Brugge: “Als we relevant willen blijven, moeten we verder verjongen”

Donderdagavond wordt Nicolas Pierloot officieel voorgesteld als nieuwe voorzitter van Bedrijvig Brugge. Dat gebeurt in aanwezigheid van enkele honderden Brugse ondernemers tijdens het Nieuwjaarsevent van de vereniging. Nicolas volgt Dries François op die twee jaar lang de werking van de netwerkorganisatie in goede banen heeft geleid. “Het is een eer om in de voetsporen van Dries te treden. Ik ben enthousiast en wil gevestigde en jonge ondernemers in Brugge nog meer met elkaar verbinden”, stelt Nicolas Pierloot.

De 53-jarige Bruggeling Nicolas Pierloot is al vijftien jaar lang zaakvoerder van Salicon, een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in het verhogen van de rentabiliteit en de efficiëntie en het bestendigen van de continuïteit van ondernemingen. De meeste mensen kennen Nicolas echter als gezicht van Audi Brugge-Oostende, waar hij sinds 2015 als brand manager aan de slag is. “De autogroep is al jaren sterk groeiend en ik help ervoor zorgen dat die groei zich op een gezonde manier voortzet, met behoud van het familiale karakter”, stelt Nicolas.

Nicolas is sinds 2007 lid van Bedrijvig Brugge en zetelt sinds 2009 in het bestuur. “De voorbije jaren zag ik Bedrijvig Brugge groeien van een relatief kleine groep ondernemers tot een uit de kluiten gewassen netwerkorganisatie met 276 leden. Het zijn stuk voor stuk gepassioneerde ondernemers die van elkaar willen leren en willen weten wat er leeft. Veel meer dan bij andere organisaties gaat het bij Bedrijvig Brugge om de ondernemer zelf, waar hij elke dag wakker van ligt en dus niet zozeer om het in de kijker zetten van de eigen business.”

De juiste setting creëren

Zeker in economisch onzekere tijden zijn de netwerkmomenten van Bedrijvig Brugge belangrijk. “Vorige zomer vierden we trouwens ’40 jaar Bedrijvig Brugge’ in het Bruges Meeting & Convention Center. Het werd een fantastische avond, met maar liefst 500 aanwezigen”, vertelt Nicolas. “De reacties die we kregen waren overigens unaniem positief. En die standaard willen we aanhouden. Het is cruciaal dat we een uitnodigende setting creëren die ondernemers aanmoedigt om van gedachten te wisselen.”

Het event in het BMCC was ook een hoogtepunt voor Dries François, die twee jaar lang voorzitter van Bedrijvig Brugge was. “Tijdens mijn voorzitterschap beleefden we moeilijke tijden, want door corona mochten we niets organiseren. Het deed dus deugd om in juni honderden ondernemers in het BMCC samen te zien. Daar zaten overigens heel wat jonge ondernemers bij en daar ben ik best wel trots op, want ondanks alles zijn we erin geslaagd verjonging te brengen en konden we als organisatie ook verder groeien. Nicolas wens ik alvast alle succes toe. De organisatie is in goede handen”, stelt Dries François.

Verjonging is nodig

Nicolas Pierloot wil verdergaan op het pad dat het bestuur onder leiding van Dries heeft uitgezet om de toekomst van Bedrijvig Brugge veilig te stellen. “We moeten alles in het werk stellen om nog meer jonge ondernemers en startende bedrijven aan te trekken. Ze zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie. Daarnaast wil ik ook de contacten met de stad warm houden. Dat is nog altijd nodig, want Brugge bruist wel degelijk van het ondernemerschap. Al die ondernemers willen wij vertegenwoordigen en een gezicht geven”, besluit Nicolas Pierloot.