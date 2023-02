Nico en Nico geven de fakkel door aan Emiel en Billy: Nieuwe uitbaters in Proxy

Na ruim dertien jaar hebben Nico Stalpaert en Nico Kesteloot deze week de fakkel van hun Proxy Delhaize Malehoek doorgegeven aan Emiel Bruggeman en Billy Deprez. De twee Nico’s willen terugkeren naar hun eerste liefde: de horeca.

Nadat vier voorgangers eerder mislukten in het opzet om een kleine supermarkt in Male succesvol te runnen, slaagden Nico Stalpaert (50) en Nico Kesteloot (54) er met de steun van de Groep Delhaize in om de voorbije jaren een succesvolle Proxy uit te bouwen in de Malehoeklaan in Sint-Kruis. “Het is tijd voor verandering. Na meer dan dertien jaar dag in dag uit ten dienste te staan van onze klanten, zijn we toe aan een nieuwe uitdaging”, zegt Nico Stalpaert. Hij is kok van beroep, zijn levensgezel Nico Kesteloot was kelner.

Voor ze de Proxy Malehoek runden, baatten ze al samen Bistro Brugeoise in Assebroek uit. “We willen terug naar onze eerste liefde en wensen een horecazaak in Brugge op te starten. De onderhandelingen met de eigenaar van een pand zijn bezig. Met een gerust hart laten we onze winkel over aan twee enthousiaste twintigers.”

“De winkelbedienden blijven op post”

De nieuwe zaakvoerders van Proxy Malehoek zijn Emiel Bruggeman (23) en Billy Deprez (26), die ondanks hun jonge leeftijd al ervaring hebben in de retailsector. “Mijn partner Emiel runde tot voor kort samen met zijn mama een Proxy in Nevele. Zelf was ik tot voor kort verant-woordelijke in een elektrozaak, maar in de weekends heb ik vaak meegeholpen in de Proxy Delhaize van mijn schoonmoeder. Zowel bij Emiel als bij mij kriebelde het om een eigen zaak te hebben. We hebben ondernemersbloed”, aldus Billy Deprez.

“De kans om de Proxy Malehoek over te nemen, hebben we met beide handen gegrepen. Voor mij is het een terugkeer naar West-Vlaanderen, want ik ben van Kortrijk afkomstig. Emiel is van Aalter, we wonen samen in Astene. We willen zo snel mogelijk naar Brugge verhuizen en zijn op zoek naar een pand niet ver van onze nieuwe zaak. Nu wonen we op drie kwartier van de winkel, dat is wat te ver van je eigen zaak.”

Zondag open

Verandert er iets voor het personeel en de klanten? “Neen, de vertrouwde winkelbedienden blijven op post. De winkel behoudt zijn openingsuren. Dus ook open op zondagvoormiddag en zelfs op zondagnamiddag in juli en augustus”, zegt Billy.

“We willen de kwaliteit van ons voedingsassortiment behouden, maar wensen de afdeling met verse groenten en fruit nog wat uit te breiden. Versheid is voor ons zeer belangrijk, net als lokale en biologische producten. Die worden meer dan ooit de troeven van onze Proxy Delhaize Malehoek.”

(SVK/foto DC)