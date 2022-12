Nico en Nadjenka openen Ek Ze Goeste in Woumen

Sinds kort heeft Woumen er een winkel bij, een winkel met een ongewone naam ‘Ek Ze Goeste’. Er wordt een boeiend assortiment en originele geschenken aangeboden.

Nico Tonné en Nadjenka Vertongen wonen al een vijftal jaar in de Woumenweg 313 in Woumen. Recent hebben ze er een winkel gestart. Bij Ek Ze Goeste kan je terecht voor gepersonaliseerde geschenken zoals biermanden, bierboxen en exclusieve sigaren uit Ecuador, Cuba, Nigeria… Ook voor het lazeren en graveren op glas, leer, textiel en hout, en het bedrukken van T-shirts, koffiekopjes en hoodies. Alles gebeurt volgens eigen ontwerp. Er kunnen ook dranken aangekocht worden zoals rode en witte wijn, speciale whisky, rum en wodka. Pampertaarten, glasdallen met verlichting en trofeeën naar eigen ontwerp horen ook tot het assortiment. Voor de sportclubs worden ook drinkflessen bedrukt. Daarnaast wordt er ook op houtstronken gelazerd en kunnen juwelenkistjes of houten flessenkokers bedrukt worden. Humidors worden er ook verkocht. Een assortiment snoep, rookwaren en een lottopunt kan je ook vinden in Ek Ze Goeste.

Kustbierenpakket

“We verkopen ook een speciaal bierpakket met kustbieren ter voordele van Ithaka, een coaching center voor mensen met een beperking. In de box zitten zes verschillende en speciale bieren die door drie verschillende brouwers aan de kust worden gebrouwd. Daarnaast zijn we ook een soort pop-up voor mensen die hun eigen werk willen verkopen”, vertelt Nico. “Ze kunnen het hier brengen en wij verkopen het voor hen. Zo staan er al handgemaakte wenskaarten in de winkel. Hoewel we een assortiment binnen hebben, werken we vaak op afspraak. Dat is nodig voor bijvoorbeeld gepersonaliseerde items, die heb je uiteraard niet op voorraad liggen.”

Automaten

“In januari zullen er grote veranderingen gebeuren in de winkel. Er zullen twee automaten worden geplaatst in de winkel. Verschillende producten zullen er komen, maar klanten zullen er ook hun bestelling kunnen ophalen.” Door het pop-up gedeelte van de winkel is het aanbod ook steeds variërend. Op dinsdag en donderdag van 17 tot 20 uur, op maandag en zaterdag enkel op afspraak, op vrijdag van 17 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 17 uur is de winkel open. (ACK)

Info: Facebookpagina Ek Ze Goeste, ekzegoeste@gmail.com en 0466 08 12 70.