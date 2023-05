Nicki Feryn opent e-fit in iconisch gebouw in Elverdinge

In het voormalige burgemeestersgebouw langs de Veurnseweg opent Nicki Feryn (31) op pinkstermaandag 29 mei de deuren van fitnesszaak Nicki E-fit. Ze slaat hiermee een nieuwe weg in na tien jaar als marktkraamster.

Nicki Feryn is afkomstig uit Pollinkhove. Ze is getrouwd met Bastiaan Danneels (36). Nicki en Bastiaan groeiden allebei op in een landbouwersgezin. Bastiaan is zelfstandige bij Danneels Melktechniek. Samen hebben ze twee kindjes Henri (2,5) en Julien, die op 17 mei zijn eerste verjaardag vierde. Ze wonen in de Klijtestraat in Elverdinge.

Het was na de bevalling van Julien dat Nicki kennismaakte met e-fit. “Ik wilde snel weer mijn oude vorm terugvinden. Bij e-fit trek je een elektrodenpak aan en na 20 minuten sporten heb je hetzelfde effect als 90 minuten gewoon sporten. Het is heel leuk en effectief”, vertelt Nicki. “Ik volgde dit programma vorig jaar in augustus bij Elien Vandamme in de Madonna. Ik was die periode aan het nadenken om mijn professionele carrière een nieuwe wending te geven. Voeding en sport boeien me al een hele tijd en dit kan ik nu combineren. De voorbije tien jaar deed ik samen met mijn zus Bieke Feryn de markten langs de Westkust om ondergoed van Sloggi te verkopen. Ik heb het steeds met hart en ziel gedaan, nu zal mijn moeder Els Vandeputte mijn zus bijstaan. Uiteindelijk is alles vrij snel gegaan en langs de Veurnseweg vonden we een authentiek pand om de e-fit in onder te brengen. Dit pand werd gebouwd door Jerome Dochy, de voorganger van André Danneels. André was dan weer de grootvader van mijn man Bastiaan en de laatste burgemeester van Elverdinge. Hij was landbouwer op de boerderij in de Klijtestraat, waar wij nu wonen. Intussen stond dit leeg en we konden dit nu omvormen tot een hippe e-fit. Een ander deel is voorlopig nog niet gerenoveerd, maar er borrelen wel al plannen.”

Opendeurdag

Nicki volgde een opleiding bij e-fit. “Je moet toestemming krijgen om een e-fit uit te baten. In de streek zijn er naast Madonna nog zaken in Ieper, Poperinge en Veurne. Het concept in mijn e-fit bestaat uit drie onderdelen: E-move, E-shape en E-relieve. Het gaat om bewegen, spieren verstevigen en pijnreductie. Daarnaast verkoop ik voeding van PS Food & Lifestyle en Healthitude.” Op pinkstermaandag 29 mei opent Nicki officieel haar deuren met een opendeurdag. “Aan deze opendeurdag is een winactie verbonden. Iedereen is trouwens welkom. Vanuit mijn ervaring net na de zwangerschap ben ik geschikt om deze groep vrouwen te begeleiden. Ook mensen met pijn aan de nek, rug, gewrichten of mensen die gewicht willen verliezen zijn hier zeker welkom.”

Nicki werkt steeds op afspraak. De openingsuren zijn op maandag van 8 tot 13 en 15 tot 19 uur, op dinsdag en donderdag tot 20 uur. Woensdag, vrijdag en zaterdag van 8 tot 13 uur. Gesloten op zondag. (API)