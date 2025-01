Nick Snauwaert door JCI genomineerd voor award

Nick Snauwaert, oprichter en bestuurder van Strateeg HR in de Meensesteenweg, is door JCI genomineerd voor West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar. “We zijn zeer vereerd, voor dergelijke prijs kan je niet solliciteren.”

Strateeg HR is een van de zovele HR bedrijven, dus gaat men op zoek naar wat hen uniek maakt en waardoor ze genomineerd werden voor de JCI award. “Vooreerst, we zijn geen selectie- of interimkantoor. Die hebben vaak een wat negatieve connotatie, even vaak onterecht, ik ben er mijn carrière begonnen”, vertelt co-founder en bestuurder Nick Snauwaert (37) van Strateeg HR in de Meensesteenweg.

“Wat ons onderscheidt van zoveel andere HR bedrijven is dat wij bij de klant in het bedrijf gaan werken. We nemen eigenlijk, tijdelijk of structureel, de identiteit van de zaak over om op afroep op zoek te gaan naar nieuwe werknemers of inhouse diensten aan te bieden. Daarnaast regelen we de administratieve molen van bijvoorbeeld de verloning, fiscaliteit en verlofregelingen, want dat is voor bedrijfsleiders niet hun zaak maar een vervelende en tijdrovende bijzaak.”

“Steeds vaker werken we in de war of talent met rekruteringscampagnes via sociale media.”

Vreemde eend in de bijt

“Zo plaatsen we voor het bedrijf korte filmpjes op Facebook waarbij potentiële werknemers in één oogopslag zien wat er van hen verwacht wordt en vooral wat er geboden wordt. Dat doen marketingbedrijven natuurlijk ook, maar voor hen is het maken van die filmpjes een doel, een verdienmodel. Voor ons is dat een middel om ons doel te bereiken, bedrijven aan medewerkers helpen die ze echt nodig hebben en dat voor een lange periode. We laten in die filmpjes graag de werkgever zelf aan het woord om zijn bedrijf voor te stellen.”

“De nominatie voor West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar kwam onverwacht. Als HR-bedrijf zijn we een beetje de vreemde eend in de bijt tussen de andere genomineerden”, aldus nog Nick Snauwaert.

De award wordt op 3 april uitgereikt en dan weten we wie de opvolger wordt van Vincent Theunynck van Vintecc uit Roeselare, de winnaar van de JCI-prijs van vorig jaar.