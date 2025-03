Next Interieur werkt met Oekraïense vakmannen: “Binnen de zes weken leveren we jouw keuken”

Magomed Novrazov opende recent Next Interieur in de Brugsesteenweg 372 in Roeselare. Na jaren ervaring als keukenbouwer besloot hij om als zelfstandige aan de slag te gaan. Hij werkt daarbij uitsluitend samen met Oekraïense vakmannen.

Grote ketens van keukenbouwers willen je laten geloven dat het maanden duurt en een fortuin kost. Maar Magomed Novrazov bewijst metNextInterieurhet tegendeel. “Wij bieden de beste prijs zonder in te boeten aan kwaliteit. We doen dit door slim in te kopen en niet in dure showroom tentoon te stellen. Zo profiteert de klant van ongeëvenaarde prijzen”, legt Magomed uit. “Grote keukenwinkels hebben hoge overheadkosten. Die betaal jij.”

Bovendien maken ze ook indruk met de levertijd die aanzienlijk korter is dan bij de concurrenten. “Binnen 4 tot 6 weken is jouw keuken geleverd. Terwijl anderen je maanden laten wachten, plaatstNextInterieurje droomkeuken in recordtijd.”

Oekraïens team

“Daarnaast geven wij ook steeds persoonlijk advies en bieden we een directe service. We werken niet met opdringerige verkopers.” Magomed helpt je zelf om de perfecte keuken samen te stellen.

BijNextInterieurgeen overbodige poespas of verborgen kosten dus. Jij kiest je droomkeuken en Magomed en zijn vakmannen zorgen voor de rest. “Van gratis plaatsing tot een vlekkeloze afwerking zonder verrassingen achteraf. Komt er iets onverwachts op de installatieplek? Ons team denkt in oplossingen, niet in excuses.”

Magomed vindt het belangrijk om de Oekraïense bevolking te steunen in deze moeilijke tijden en biedt daarom werk aan stielmannen die wegens de oorlog het land moesten ontvluchten. Hij werkt daarom uitsluitend met Oekraïners samen om hen zo een kans te bieden om voor hun gezin te blijven zorgen. “De taal vormt vaak een moeilijke barrière waardoor het niet evident is om een goeie job te vinden. Ik help hen ook om wegwijs te raken door alle nodige papieren en regelgevingen. Want dat is vaak overweldigend.” (RV)

Alle info: info@nextinterieur.be of bezoek de website www.nextinterieur.be.