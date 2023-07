Nette (21) organiseert pop-up voor het goede doel in haar eigen achtertuin: “De familie had al veel te maken met kanker, vandaar mijn extra inzet”

De 21-jarige Nette Verhulst uit Oostrozebeke is een van de finalistes bij Miss Grace Benelux ’23. Hun goede doel is Think Pink. Aangezien de blondine al via de familie veel te maken had met kanker, zet ze zich er extra voor in. Zo organiseert ze op vrijdag 4 augustus een pop-up van haar kledingzaak in haar tuin langs de Gentstraat 17 in Oostrozebeke.

“Iedereen weet dat ik al enige tijd een online kledingwinkel heb, die terug te vinden is op www.atelierjose.be. Aangezien ik me voor mijn finalistenstatus volledig wil inzetten voor Think Pink, ga ik nog een stapje verder want op vrijdag 4 augustus volgt een fysiek koopmoment in een unieke setting, namelijk mijn eigen tuin die volledig gedecoreerd zal worden in het thema van Think Pink.”

“Een groot deel van de opbrengst van de kledingverkoop gaat naar dit goed doel, maar er is nog meer. Op het moment zelf zal je ook kunnen aanschuiven aan het Think-buffet. De liefhebbers zullen voor een klein bedrag smullen aan het buffet vol hartige hapjes en zoveel meer. We maken echt alles zelf zodat we het maximum bedrag kunnen schenken aan ons goed doel.”

Cupcakes

“Verder ben ik ook bezig met de verkoop van cupcakes. Je betaalt vijf euro voor twee stuks en die zijn ook volledig zelf gecreëerd met bijvoorbeeld mijn naam erop, Miss Grace Benelux en Think Pink natuurlijk. Vanaf 10 euro maak je kans op een cadeaupakket waarin een aankoopbon zit van mijn online kledingzaak, een kapster, diverse accessoires en enkele Feel Good-gadgets.”

“Ik moet zeggen dat de verkoop hiervan heel goed loopt, en dat alles kan afgehaald worden tijdens mijn pop-up op 4 augustus. Je ziet dat ik echt wel veel vrije tijd wil investeren in dit goede doel, de organisatie ga ik zelfs voor een deel verder afwerken op mijn reis die morgen begint in Frankrijk. Bedoeling is dat ik dus zoveel mogelijk geld inzamel voor het goede doel. Ik hoop op minstens 500 euro, maar liefst veel meer natuurlijk.”

Nieuwe collectie

“De volledige nieuwe collectie van www.atelierjose.be zal exclusief tijdens de pop-up kunnen aangeschaft worden, naast de kledij die nu natuurlijk nog op mijn online webshop staat. Sowieso gaat alles door op 4 augustus, zelfs bij regenweer. Deze pop-up is immers de hoofdactiviteit voor mijn goede doel. Het zijn immers drie zaken in één en daar kruipt wel veel tijd in om te organiseren, maar ik doe het super graag. De organisatie van Miss Grace Benelux doet echt heel veel voor ons, een wederdienst is het minste wat je kan terugdoen.” (SBR)