Net open op het Frunpark (Izegem): bij BENT Merkschoenen kan je volgende zaterdag ook met Justine De Jonckeere op de foto

Sinds vrijdag 14 maart is BENT Merkschoenen geopend op het Frunpark in Izegem. Dat is voor de familie Driegelinck thuis komen, want in 1919 startte grootvader August Driegelinck met de productie van schoenen. In Izegem opende men zonet de 19de winkel. Het officiële openingsweekend is op 21, 22 en 23 maart. Dan is men op zondag ook uitzonderlijk open.

Het was tot het laatste moment alle hens aan dek om de winkel af te krijgen, maar sinds vandaag kun je terecht bij BENT Merkschoenen, op de plaats waar vroeger Cassis Paprika zat, tussen HEMA en Takka Fashion in. Winkelverantwoordelijke Nikita Heusequin werkt al 14 jaar voor het bedrijf, is uit Oostende afkomstig en woont nu in Bavikhove. Ze krijgt twee Izegemse collega’s: Lisa Allewaert en Sonia Graczyk die het team vervolledigen. “Wij verkopen hier dames- en herenschoenen van heel wat topmerken.” Geen kinderschoenen, maar ook heel wat accessoires. “En ook kleding. Dat is in de andere winkels ook al zo, maar hier hebben we het grootste aanbod van al onze winkels.”

“Op 21, 22 en 23 maart vieren we feest in Izegem met de officiële opening van onze nieuwe BENT-winkel. Tijdens dit feestelijke openingsweekend verwelkomen we iedereen met een hapje en een drankje, en zorgen we voor een sfeervolle muzikale omkadering met een live DJ. Op zaterdagnamiddag hebben we een bijzondere gast: Justine De Jonckheere. Bezoekers kunnen met haar in gesprek gaan voor een leuke babbel of exclusieve stylingtips. Bovendien is er een photobooth, waar klanten hun ervaring kunnen vastleggen met een leuke foto en uiteraard is een foto met Justine ook mogelijk.”