Nele Debusschere start met Studio Lagom in Ardooie: “Geen verboden voeding, wel gezonde levensstijl”

Een nieuw jaar staat voor velen gelijk aan goeie voornemens. Enkele kilootjes minder staat met stip op nummer één. Massaal gaan we op dieet of volgen we een strenge kuur. Maar de realiteit is dat we na enkele weken terug vervallen in onze oude gewoontes en de verloren kilo’s komen we al snel terug bij, vaak meer dan in het begin.

De Ardooise Nele Debusschere heeft het zo niet begrepen op strenge diëten. Met Studio Lagom wil ze met haar kennis en enthousiasme mensen begeleiden naar een gezondere levensstijl in plaats van enkel te focussen op het getal van de weegschaal.

“Studio Lagom is zeker geen typische naam voor een diëtiste, maar dit is heel bewust zo gekozen. Lagom is een Zweedse uitdrukking en staat voor ‘precies zo goed als het zou moeten zijn’. Een goeie balans vinden waar je jezelf goed bij voelt, is wat mijn aanpak typeert.”

Rode balpen

“Na mijn studies als diëtiste werkte ik enkele jaren in een dokterspraktijk waar ik tientallen mensen begeleidde. Ik vond het superfijn om mensen te helpen en te motiveren. Maar evengoed merkte ik dat er meer nodig was dan een voedingsschema en lijstjes met ‘verboden’ voedingsmiddelen. Veel klanten hadden een bibliotheek aan kookboeken en waren op de hoogte van elke laatste dieethype. Maar ik wilde niet enkel maar op de vingers tikken als het fout liep. Ik wilde energie geven in plaats van met mijn rode balpen klaar te staan.”

Na een pauze voelde zij het terug kriebelen om opnieuw mensen te begeleiden, maar het moest anders. Via via kwam Nele in contact met diëtisten waarvan de focus ligt op gedragsverandering. Dit was een aanpak waar ze zich wél kon in vinden. “Zo kwam ik er ook bij om nog een extra coachingscursus te volgen over emotieel eetgedrag. Dit zorgt voor heel wat vernieuwde inzichten.”

“Vanuit een andere invalshoek ga ik mensen gaan begeleiden, met focus op een juiste mindset, bewustwording en beweging. In plaats van te diëten en snel gewicht te willen verliezen. Bij diëten zie ik veelal een terugkerend patroon. Je start gemotiveerd, en in het begin lukt alles. Totdat je meer en meer moeite moet doen en het afvallen moeizamer gaat. Je begint af en toe eens te zondigen totdat je helemaal door kniëen gaat en je zelfs op de duur gaat overcompenseren. Met als gevolg het welgekende jojo-effect”.

Een gezond gewicht krijg je niet door heel veel karakter aan de dag te leggen. Je moet zelf de keuzes kunnen maken die realistisch zijn en waar jij je goed bij voelt en je kunt volhouden tot pakweg je tachtigste. Zo sta ik ook in het leven.”

(JM)